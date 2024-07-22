《中國要聞》熱帶風暴派比安海南登陸再出海，廣西升級颱風預警

《經濟通通訊社２２日專訊》熱帶風暴「派比安」今日（２２日）凌晨１時３０分左右在海

南省萬寧市沿岸登陸，並已於今早１０時左右進入北部灣東部海面，預計強度將再次加強，朝西

北方向逐漸趨向廣西至越南交界沿岸。

廣西氣象局預計，派比安將於明日日間在廣西欽州到越南海防一帶沿岸再次登陸，該局今早

９時３０分將廣西重大氣象災害（颱風）Ⅳ級應急響應提升為Ⅲ級。廣西北海市氣象台則於今早

１１時將颱風藍色預警信號提升為黃色。

海南省氣象局則在今日９時２０分繼續發布颱風三級預警，促海上作業船繼續做好避風措施

，有關部門加強在港漁船管理，做好城鄉積澇、地質災害等次生災害的風險防御工作。此外，海

南省海洋預報台今早１０時發布風暴潮藍色（四級）預警，指受派比安影響，預計今日中午到明

日中午，海南島沿海將出現２０到５０厘米的風暴增水，部分地區將出現超過當地藍色警戒潮位

的高潮位。

受派比安影響，昨早８時已至今早１０時，海南本島東部、中部以及西部地區出現暴雨到大

暴雨，其中瓊中、海口、儋州等１２個市縣共６５個鄉鎮（區）雨量超過１００毫米，最大為瓊

中縣營根鎮２４４毫米。（ｓｌ）

