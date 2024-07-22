  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

22/07/2024 11:49

【人行操作】專家：人行明確７天期逆回購利率為主要政策利率

　　《經濟通通訊社２２日專訊》人民銀行今日宣布，即日起公開市場７天期逆回購操作調整為
固定利率、數量招標，操作利率下調１０基點至１﹒７％；一年期、五年期貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）亦分別下調１０個基點，至３﹒３５％、３﹒８５％。同時，人行宣布對賣出中長期
債券的中期借貸便利（ＭＬＦ）參與機構，階段性減免ＭＬＦ質押品。
　　《新京報．貝殼財經》引述權威專家指出，人行前期確定了臨時正、逆回購利率在７天期逆
回購操作利率基礎上加減點，加上今天優化公開市場操作招投標方式，已顯示人行將７天期逆回
購操作利率明確為主要政策利率。同日報出的ＬＰＲ跟隨７天期逆回購操作利率同幅調整，也表
明ＬＰＲ報價轉向更多參考人行短期政策利率，由短及長的利率傳導關係在逐步理順。該專家並
指，７月１５日的ＭＬＦ利率未作調整，但７月２２日報出的ＬＰＲ有所下降，表明ＭＬＦ利率
對ＬＰＲ的參考作用在逐步減弱，ＭＬＦ利率的政策色彩已經淡化。
　
＊階段性減免ＭＬＦ質押品，料釋大量長債緩解債市「資產荒」＊
　
　　此外，報道引述權威人士稱，階段性減免ＭＬＦ質押品，能夠有效釋放市場的存量長期債券
，進一步增加可交易債券規模。目前ＭＬＦ餘額超過７萬億元人民幣，且大部分以國債、地方債
作為質押品，若參與機構獲減免質押品後賣出長債，將釋放大量債券，有效緩解債市「資產荒」
壓力。（ｓｌ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/07/2024 12:05  《ＡＨ互動》Ａ股股價及升跌一覽

下一篇新聞︰22/07/2024 11:48  《車企血戰》內地經銷商集體拒交車迫車主加錢，寶馬中國啟調查

其他AH股新聞
More

22/07/2024 12:05  《ＡＨ互動》ＡＨ股股價、溢價及折讓對照表

22/07/2024 12:05  《ＡＨ互動》Ｈ股股價及升跌一覽

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

萬斯若當美國副總統，有何影響？

19/07/2024 07:57

大國博弈

高息定存 | 集友120日定存最高4厘，星展24個月3.55...

18/07/2024 16:11

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金