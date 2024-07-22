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AH股新聞

22/07/2024 13:25

【ＦＯＣＵＳ】拜登拜拜，贏家另屬

　　【ＦＯＣＵＳ】拜登拜拜，侵侵穩贏？過去十屆總統大選「九命中」的歷史學家李奇曼
（Ａｌｌａｎ　Ｌｉｃｈｔｍａｎ），哀嘆民主黨推動「現任總統不尋求連任」的做法是「自我
毀滅」；Ｐｏｌｙｍａｒｋｅｔ最新民調亦顯示，特朗普的勝率以６４％大幅跑贏現任副總統賀
錦麗（Ｋａｍａｌａ　Ｈａｒｒｉｓ）的２９％。重新成為金主和媒體頭條的寵兒，或只是民主
黨失去白宮前的回光返照，而史無前例的混亂，正造就另類贏家。
　
＊「重刑犯－檢察官」對決＊
　
　　距離美國總統大選投票日僅三個月有餘，自２０２１年上任以來就困於「垂垂老矣」形象的
拜登，周日（２１日）終於宣布退出選戰，並全力支持副手賀錦麗成為民主黨提名人。
　　民主黨將於下月１９日一連四天舉行全國代表大會，盡管約４６７２名黨代表屆時能自由投
票，但黨內大佬（除了前總統奧巴馬）一面倒為賀錦麗背書，大熱的加州州長紐森（Ｇａｖｉｎ
　Ｎｅｗｓｏｍ）無意現時跟特朗普正面交鋒，加上女性、少數族裔、移民後代出身的賀錦麗頭
頂ＤＥＩ（多元、平等
、包容）光環，幾乎肯定能贏得黨內最終提名，令美國總統大選時隔八年再現「男－女」對決，
或調侃中的「重刑犯－檢察官」、「擁特－反特」對決。
　
＊金主重現或僅是回光返照＊
　
　　相比２０１９年時任加州參議員時，賀錦麗以「財政資源難以為繼」為由退出民主黨初選，
今次捲土重來，不單獲得拜登競選團隊轉移的９６００萬美元競選資金，民主黨在線籌款平台
Ａｃｔｂｌｕｅ更在周日（截至晚９時）獲得創紀錄的４６７０萬美元資金湧入，
ＬｉｎｋｅｄＩｎ　聯合創始人霍夫曼（Ｒｅｉｄ　Ｈｏｆｆｍａｎ）、金融大鱷索羅斯
（Ｇｅｏｒｇｅ　Ｓｏｒｏｓ）父子等億萬富翁亦發聲支持這位女將。
　　不過，有「神預言家」之稱的李奇曼就潑冷水，指「換拜」決定愚蠢，因民主黨因此失去兩
把通往白宮的「鑰匙」－－謀求連任和初選優勢。在他的理論中，獲得１３把「鑰匙」中的７把
或以上的一方能贏得白宮，而「拜下賀上」將令民主黨原本擁有的７把「鑰匙」減至５把。
　
＊爆炸性消息再現Ｘ平台首發＊
　
　　賀錦麗雖然有望為民主黨吸引女性、非裔╱印裔選票，但其高舉庇護非法移民大旗，支持
ＤＡＣＡ（兒童入境暫緩遣返計劃　），在加州時推動通過Ｐｒｏｐ４７（刑事判決輕罪處罰倡
議規約），變相放生毒品、盜竊等犯罪，都勢成特朗普的重點攻擊對象。
　　她還常常被指投機，例如「賀錦麗」的中文名即是當年在三藩市地區開始從政生涯時，為取
悅華裔選民而起，而白宮官方對其的中文譯名一直是「哈里斯副總統」。此外，種種怪笑聲亦令
人視她為「諧星」而非嚴肅的政治領袖，例如卡通片《辛普森家庭》中的美國女總統角色被指跟
賀錦麗神似。
　　　　　無論如何，５９歲的賀錦麗或令７８歲的特朗普在下一場總統大選辯論中打起十二分
精神，但若論今次民主黨陣前換將混亂的另類贏家，當數馬斯克旗下的社媒平台Ｘ，皆因退選的
重大消息
，竟然是經拜登Ｘ帳號首發，而非橢圓形辦公室發表全國電視講話，甚至由此引起陰謀論。
　　　　聯想去年５月佛州州長德桑蒂斯亦是選擇借Ｔｗｉｔｔｅｒ　Ｓｐａｃｅｓ（尚未改名
）音頻直播平台宣布參選，馬斯克聲稱Ｘ平台上周一（１５日）全球使用量再創新高，達
４１７０億用戶秒（ｕｓｅｒ－ｓｅｃｏｎｄｓ被指較ＤＡＵ統計更精準）。已對特朗普公開投
誠的他，下一步會否邀請侵侵借Ｘ放「猛料」？一切皆有可能！

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