《ＡＩ熱潮》浪潮回應與英偉達合作推新ＡＩ芯片Ｂ２０消息：不實

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述知情人士指，英偉達將與浪潮展開合作，在中
國推出一款符合美國現行出口管制規定的新型旗艦人工智能（ＡＩ）芯片，暫名為「Ｂ２０」。
有投資者今日在投資者互動平台向浪潮信息（深：０００８７７）查詢相關報道是否屬實，浪潮
信息迅速回應稱，「公司目前未開展與『Ｂ２０』相關業務與合作，該消息不屬實」。
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22/07/2024 18:01
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