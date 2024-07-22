《ＡＩ熱潮》浪潮回應與英偉達合作推新ＡＩ芯片Ｂ２０消息：不實

《經濟通通訊社２２日專訊》據《路透》引述知情人士指，英偉達將與浪潮展開合作，在中

國推出一款符合美國現行出口管制規定的新型旗艦人工智能（ＡＩ）芯片，暫名為「Ｂ２０」。

有投資者今日在投資者互動平台向浪潮信息（深：０００８７７）查詢相關報道是否屬實，浪潮

信息迅速回應稱，「公司目前未開展與『Ｂ２０』相關業務與合作，該消息不屬實」。

