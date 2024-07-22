【數據解讀】機構：上半年中國收入偏弱，第四季或有增量財策出台

《經濟通通訊社２２日專訊》中國財政部公布，上半年全國一般公共預算收入１１５９１３

億元（人民幣．下同），同比下降２﹒８％；支出１３６５７１億元，同比增長２％。上半年，

全國政府性基金預算收入１９９１５億元，同比下降１５﹒３％，當中國有土地使用權出讓收入

１５２６３億元，同比下降１８﹒３％。《路透》根據中國財政部數據測算，６月單月，全國一

般公共預算收入同比下降２﹒８％，一般公共預算支出下降３％，單月土地出讓收入同比降幅擴

至３５﹒３％。



＊路透：６月單月中國收入續跌，支出轉負＊



《路透》指，受經濟復甦乏力、企業利潤遭多重擠壓以及去年同期緩稅入庫抬高基數等多重

因素影響，中國６月單月全國財政收入同比延續下滑態勢，土地出讓收入同比降超三成；財政支

出亦乏力，６月全國支出同比亦由正轉負。

報道引述銀河證券宏觀分析師聶天奇評價稱，收入端偏弱主要是土地出讓收入持續下滑以及

稅收收入的負增長。邊際變化上來看，去年緩稅集中入庫的基數效應已逐步減低，但在經濟供需

缺口仍未彌合下，價格和企業利潤對稅收的影響仍未改善。有鑒於今年土地收入和稅收收入與年

初預算均有較大差異，預計在四季度或將存在增量財政政策出台的可能。

民生銀行首席研究員溫彬等表示，下半年全口徑下廣義財政空間還有６﹒０４萬億元，「餘

糧」較為充足。預計下半年各級財政部門將首抓落實，統籌用好赤字、專項債與超長期特別國債

，提高資金效益和政策效果。（ｓｌ）

