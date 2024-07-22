  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

22/07/2024 17:55

【數據解讀】機構：上半年中國收入偏弱，第四季或有增量財策出台

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國財政部公布，上半年全國一般公共預算收入１１５９１３
億元（人民幣．下同），同比下降２﹒８％；支出１３６５７１億元，同比增長２％。上半年，
全國政府性基金預算收入１９９１５億元，同比下降１５﹒３％，當中國有土地使用權出讓收入
１５２６３億元，同比下降１８﹒３％。《路透》根據中國財政部數據測算，６月單月，全國一
般公共預算收入同比下降２﹒８％，一般公共預算支出下降３％，單月土地出讓收入同比降幅擴
至３５﹒３％。
　
＊路透：６月單月中國收入續跌，支出轉負＊
　
　　《路透》指，受經濟復甦乏力、企業利潤遭多重擠壓以及去年同期緩稅入庫抬高基數等多重
因素影響，中國６月單月全國財政收入同比延續下滑態勢，土地出讓收入同比降超三成；財政支
出亦乏力，６月全國支出同比亦由正轉負。
　　報道引述銀河證券宏觀分析師聶天奇評價稱，收入端偏弱主要是土地出讓收入持續下滑以及
稅收收入的負增長。邊際變化上來看，去年緩稅集中入庫的基數效應已逐步減低，但在經濟供需
缺口仍未彌合下，價格和企業利潤對稅收的影響仍未改善。有鑒於今年土地收入和稅收收入與年
初預算均有較大差異，預計在四季度或將存在增量財政政策出台的可能。
　　民生銀行首席研究員溫彬等表示，下半年全口徑下廣義財政空間還有６﹒０４萬億元，「餘
糧」較為充足。預計下半年各級財政部門將首抓落實，統籌用好赤字、專項債與超長期特別國債
，提高資金效益和政策效果。（ｓｌ）

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/07/2024 18:01  《ＡＩ熱潮》浪潮回應與英偉達合作推新ＡＩ芯片Ｂ２０消息：不實

下一篇新聞︰22/07/2024 17:43  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

22/07/2024 17:36  《中國要聞》７月內地１０５款國產網絡遊戲獲批，包括米哈遊新作

22/07/2024 17:35  《中國要聞》內地公布新修訂保守國家秘密法實施條例，９月施行

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

民主黨絕地反擊還看「閃電初選」

22/07/2024 14:38

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金