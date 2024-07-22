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AH股新聞

22/07/2024 17:35

《中國要聞》內地公布新修訂保守國家秘密法實施條例，９月施行

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國務院總理李強日前簽署國務院令，公布修訂後的《中華人民
共和國保守國家秘密法實施條例》（下稱《條例》），自２０２４年９月１日起施行。
　　《條例》進一步落實２０２４年２月修訂公布的《中華人民共和國保守國家秘密法》有關規
定，共６章７４條，重點規定了以下內容。《保守國家秘密法》已於５月１日起施行。
　
＊有定密權限機關單位應制定國家秘密事項一覽表並及時修訂＊
　
　　一是完善領導管理體制。進一步健全黨管保密體制機制，明確中央保密工作領導機構和地方
各級保密工作領導機構的具體職責。細化保密工作責任制，進一步強調機關、單位保密工作主體
責任。明確保密行政管理部門和相關主管部門在推動保密科技創新、開展保密宣傳教育、加強人
才隊伍建設等方面的工作職責。
　　二是加強定密管理。進一步完善保密事項範圍制定、修訂制度，明確保密事項範圍應當規定
的主要內容。明確有定密權限的機關、單位應當制定國家秘密事項一覽表，並及時修訂。區分法
定定密責任人和指定定密責任人，規定定密責任人範圍和具體職責。明確對應當定密但沒有定密
權限的事項要先行採取保密措施，依法報有權機關確定，並對定密授權作出補充規定。進一步細
化密點標註和派生定密制度，明確適用的具體情形。
　
＊明確涉密數據保密管理制度和風險防範措施＊
　
　　三是細化保密管理。明確絕密級國家秘密載體、密品、保密要害部門部位的管理要求。壓實
機關、單位對信息系統、信息設備的日常保密管理責任。規定安全保密產品和保密技術裝備保密
管理要求，明確研製生產單位具體義務。細化信息公開保密審查要求，完善涉密會議活動保密管
理，明確涉密數據保密管理制度和風險防範措施。細化涉密人員崗前、在崗和離崗保密管理要求
，完善涉密人員權益保障等制度。
　　四是強化監督管理。明確國家保密標準、團體標準、企業標準制定原則要求，細化完善保密
檢查事項範圍和檢查規範。完善密級鑒定制度，明確分級受理機制。明確保密行政管理部門和其
他相關部門協調配合、通報情況等制度。（ｓｌ）

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