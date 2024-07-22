《中國要聞》韓正代表習近平赴法國出席巴黎奧運開幕式

《經濟通通訊社２２日專訊》中國外交部發言人毛寧宣布，應東道主法國和國際奧委會邀請
，國家副主席韓正將作為國家主席習近平特別代表赴法國，出席於７月２６日（周五）在巴黎舉
行的第３３屆奧林匹克運動會開幕式等活動。（ｓｌ）
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22/07/2024 15:20
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