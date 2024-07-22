【人行操作】中原地產張大偉：料更多城市房貸利率降至２字頭

《經濟通通訊社２２日專訊》內地一年期、五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）今日分別下

調１０個基點至３﹒３５％、３﹒８５％。以目前各地主流的房貸利率「ＬＰＲ－７５ＢＰ」進

行計算，即此前的首套房主流利率為３﹒２％，而本次「降息」後將下降至３﹒１％。

中原地產首席分析師張大偉指出，全國房貸利率自５１７政策後出現大幅度調整，疊加本次

「降息」影響，更多城市的房貸利率將調整到「２」字頭。其中，南京的首套房房貸利率已降至

３﹒０５％，此次「降息」後將進一步降至２﹒９５％。



＊惠及存量房貸，減輕銀行損失和部分業主負債壓力＊



張大偉認為，此次ＬＰＲ下調影響最大的是存量房貸，因為本次降息之前，全國各地的房貸

已經基本集中在３％－３﹒５％之間，相比５１７新政之前均大幅降低。但是，存量房貸一直處

於高位，新增房貸利率降低沒有影響到存量房貸，此次ＬＰＲ下調可以直接降低存量房貸利率。

降低存量房貸利率不僅可減少借款人提前還款的動機，減輕銀行因提前還款而損失的利息收入，

同時還可以緩解居民部分負債壓力，避免因負債過重導致消費能力下降。

不過，張大偉提醒，存量房貸需等到下一個「定價日」才能享受到房貸利率下調的福利。如

果重新定價日為每年的１月１日，即是要等到２０２５年１月；如果重新定價日為放款日，就需

要根據個人情況而定。（ｓｌ）

