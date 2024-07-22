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AH股新聞

22/07/2024 15:05

【人行操作】中原地產張大偉：料更多城市房貸利率降至２字頭

　　《經濟通通訊社２２日專訊》內地一年期、五年期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）今日分別下
調１０個基點至３﹒３５％、３﹒８５％。以目前各地主流的房貸利率「ＬＰＲ－７５ＢＰ」進
行計算，即此前的首套房主流利率為３﹒２％，而本次「降息」後將下降至３﹒１％。
　　中原地產首席分析師張大偉指出，全國房貸利率自５１７政策後出現大幅度調整，疊加本次
「降息」影響，更多城市的房貸利率將調整到「２」字頭。其中，南京的首套房房貸利率已降至
３﹒０５％，此次「降息」後將進一步降至２﹒９５％。
　
＊惠及存量房貸，減輕銀行損失和部分業主負債壓力＊
　
　　張大偉認為，此次ＬＰＲ下調影響最大的是存量房貸，因為本次降息之前，全國各地的房貸
已經基本集中在３％－３﹒５％之間，相比５１７新政之前均大幅降低。但是，存量房貸一直處
於高位，新增房貸利率降低沒有影響到存量房貸，此次ＬＰＲ下調可以直接降低存量房貸利率。
降低存量房貸利率不僅可減少借款人提前還款的動機，減輕銀行因提前還款而損失的利息收入，
同時還可以緩解居民部分負債壓力，避免因負債過重導致消費能力下降。
　　不過，張大偉提醒，存量房貸需等到下一個「定價日」才能享受到房貸利率下調的福利。如
果重新定價日為每年的１月１日，即是要等到２０２５年１月；如果重新定價日為放款日，就需
要根據個人情況而定。（ｓｌ）

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