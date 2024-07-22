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AH股新聞

22/07/2024 07:53

萬科企業（０２２０２）申請１０億人幣抵押貸款

　　《經濟通通訊社２２日專訊》萬科企業（０２２０２）（深：０００００２）公布，控股子
公司廣東興華實業向交通銀行（０３３２８）（滬：６０１３２８）申請銀行貸款本金金額合計
１０億元（人民幣．下同），期限１５年。該集團控股子公司珠海萬厚達美以持有廣東興華
１００％股權為借款提供質押擔保，該集團提供連帶責任保證擔保。截至６月底，該集團擔保餘
額５２４﹒９８億元，佔去年淨資產２０﹒９３％。擔保發生後，該集團對外擔保總額將為
８０６﹒７７億元，佔淨資產比重３２﹒１７％。
　
＊承擔大埔項目貸款保證責任＊
　
　　另外，該集團指，由於為銀行貸款５２﹒４億港元按權益比例提供擔保的本港大埔項目合作
方財務指標發生變化，該集團旗下萬科置業（香港）擬為貸款義務按最高１００％承擔一般保證
責任，合作方擬按其在大埔項目中５％權益為萬科置業（香港）一般保證責任提供賠償保證。
　　該集團指，大埔項目合計提供超過１５００套住宅，分３期開發。項目第１期共４０３套住
宅已於第一季度達到預售條件，目前正進行建築主體工程建設，預計２０２６年竣工。有關增信
措施調整有助於如期推動大埔項目的建設和銷售。（ｗｈ）

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