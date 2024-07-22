《國企紅籌》兗礦（０１１７１）擬注資加現金拆鉀鹽業務澳洲上市

《經濟通通訊社２２日專訊》兗礦能源（０１１７１）（滬：６００１８８）公布，與澳洲

上市的Ｈｉｇｈｆｉｅｌｄ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（高地資源）訂合作意向書

，該集團擬通過鉀業務資產注入和現金認購方式獲得高地資源新增發股份，交易後成為高地資源

的第一大股東，並取得控制權。

該集團指，擬向高地資源轉讓兗煤加拿大１００％股權，高地資源將發行新股作為交易對價

，此外，高地資源擬向包括該集團在內的若干戰略投資人定向增發新股，計劃募資２﹒２億元（

美元．下同），該集團有意向出資不超過９０００萬元參與認購，如果其他戰略投資人認購金額

超過１﹒３億元，該集團認購金額可以相應降低。

該集團指，兗煤加拿大位於加拿大薩斯卡徹溫省，從事鉀鹽勘探開發，持有Ｓｏｕｔｈｅｙ

項目（綠地鉀鹽礦項目）１００％權益及其他４項鉀鹽礦權，其中Ｓｏｕｔｈｅｙ項目擁有氯化

鉀資源量約１６﹒９６億噸。至於高地資源主要業務為開發鉀肥項目，核心項目為西班牙北部一

個鉀鹽礦在建項目，擁有鉀鹽資源量約２﹒８億噸。該項目於２０２２年啟動土方工程施工，一

期設計年產能５０萬噸。該集團指，擬議交易尚處於籌劃階段，未簽署具有法律約束力協議。

（ｗｈ）

