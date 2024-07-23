《駐京專電》李強天津調研：推進高水平對外開放，發展新質生產力

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國務院總理李強７月２２日在天津調研。

他強調，要全面落實各項改革任務，著力推進高水平對外開放，積極探索創新，激發動力活力，

在進一步全面深化改革中推動高質量發展。要著眼於推動科技創新和產業創新融合發展，打造更

有效、更具吸引力的科創平台。要抓住改革契機，用好大規模設備更新等支持政策，大力支持企

業推廣人工智能創新應用。



＊加強對科技型中小企業的支持＊



李強首先來到天開高教科創園核心區，聽取科創園建設運營介紹，與科研人員、科技金融機

構和創業公司負責人交流，了解打造科創服務生態、成果研發轉化等情況。李強說，培育增長新

引擎、發展新質生產力，關鍵在於改革創新。要著眼於推動科技創新和產業創新融合發展，統籌

推進教育科技人才體制機制一體改革，打造更有效、更具吸引力的科創平台。在政策、資金、科

研資源等方面，進一步加強對科技型中小企業的支持和對科研人員的激勵，促進更多科技成果轉

化應用，加快發展新質生產力。

李強來到濱海新區，在奧的斯電梯（中國）有限公司，了解企業研發情況，參觀智能製造生

產線，詳細詢問產品安全標準和使用期限。

在天津宏信建發租賃有限公司，李強聽取公司業務經營和發展融資租賃等情況介紹。李強指

出，要抓住改革契機，用好大規模設備更新等支持政策，以智能製造為主攻方向，以場景應用為

牽引，大力支持企業推廣人工智能創新應用，讓更多具有核心競爭力的企業和產品競相湧現。要

創新運用融資租賃等金融工具，更好服務實體經濟，促進產業轉型升級。



＊加快推進港產城融合發展，進一步放大港口航運的輻射能力＊



調研中，李強聽取了濱海新區深化改革開放、推動高質量發展工作匯報。他強調，濱海新區

是天津經濟發展的龍頭，也是服務京津冀協同發展的重要支點。要勇於探索、敢於爭先，在深化

改革中更好激發動力和活力，特別要在自貿試驗區改革、金融創新發展、新型城鎮化、高水平對

外開放等方面創新體制機制，突破瓶頸制約。要發揮優勢、彰顯特色，加快推進港產城融合發展

，進一步放大港口航運的輻射能力，進一步激發產業升級的巨大潛力，進一步彰顯生態城市的宜

居魅力。要強化聯動、整合資源，加強與北京、河北等地的政策銜接、項目共建，積極承接科技

成果轉化，加快構建現代化產業體系，在推動京津冀協同發展中發揮更大作用。

