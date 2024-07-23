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AH股新聞

23/07/2024 09:06

《駐京專電》五部門：推動大規模節水設備更新和消費品以舊換新

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》國家發改委等五部門發布關於加快發展節
水產業的指導意見。意見提出，支持企業加大研發、設計和生產，構建從基礎原材料到終端消費
品的節水產品裝備供給體系，推動節水產品裝備製造數字化、智能化、綠色化發展。定期發布《
國家成熟適用節水技術推廣目錄》《國家鼓勵的工業節水工藝、技術和裝備目錄》，制定國家節
水產品認證目錄並納入綠色產品認證與標識體系。推廣先進節水裝備和產品，推動大規模節水設
備更新和消費品以舊換新，加快淘汰落後的用水產品和設備。
　
＊到２０２７年節水產業規模達到萬億＊
　
　　《指導意見》把以節水產品裝備製造、節水管理服務咨詢等為主要內容的節水產業作為新質
生產力和綠色經濟的重要組成部分，堅持政府作用和市場機制協同發力，推動節水產業市場供需
兩端有效銜接，促進科技創新和產品、服務有效供給，以節水產業高質量發展推動水資源節約集
約利用水平持續提升。《指導意見》提出，到２０２７年，節水產業規模達到萬億，培育形成一
批「專精特新」小巨人企業，初步建立以企業為主體、市場為導向、創新為動力、產學研用相結
合的節水產業發展格局。

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