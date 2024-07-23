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AH股新聞

23/07/2024 11:24

《駐京專電》人社部：加強政策落實穩就業，鼓勵創業創新擴就業

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２３日北京專電》人社部舉行二季度新聞發布會，人社部就
業促進司副司長運東來今日在新聞發布會上表示，將全力以赴確保就業目標任務完成。
　　一是加強政策落實穩就業。落實和完善穩崗返還、穩崗擴崗專項貸款等政策，深入實施先進
製造業促就業行動和助力銀發經濟發展壯大舉措，積極涵養就業存量，培育就業增量。
　　二是鼓勵創業創新擴就業。完善創業帶動就業保障制度，組織「中國創翼」創業創新大賽，
開展「源來好創業」資源對接活動，發揮創業帶動就業倍增效應。
　　三是加快服務提質促就業。積極推動公共就業服務下沉基層和全國就業公共服務平台建設，
持續開展百日千萬招聘等「１０＋Ｎ」公共就業服務專項活動，為企業和勞動者提供更加高效、
便捷、精准的高質量就業服務，提升供需匹配效率。
　　四是強化重點幫扶保就業。加力落實促進高校畢業生等青年就業文件，扎實開展好百萬就業
見習崗位募集、未就業畢業生服務攻堅、就業困難青年專項幫扶等工作。舉辦勞務協作暨勞務品
牌發展大會，深入實施防止返貧就業攻堅行動，多措並舉促進農民工就業。加強對大齡、殘疾、
較長時間失業等就業困難群體幫扶，兜牢民生底線。

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