  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
夏天養生食療
etnet專輯
AH股新聞

23/07/2024 10:43

《中國房產》惠州等２０城市發布商品房「收儲」細則，定價或五折

　　《經濟通通訊社２３日專訊》今年５月，中央鼓勵各地政府以合理價格收購部分已建未售的
商品房，用作保障性住房。業內稱之為商品房「收儲」。當前各地都在公布細則，明確收儲範圍
、房源要求和收儲價格，為其他城市後續推進收儲工作提供借鑒經驗。
　　華泰證券研報顯示，截至７月１８日，至少已有２０個城市（縣區）對外公布了細則，包括
衡水、新鄉、瀘州、威海、咸寧（赤壁）、煙台、聊城、南寧、賀州、柳州、江門、惠州、桂林
、防城港、北海、臨滄、大理、廣州（增城）、昆明以及杭州（臨安）。
　　縱觀各地的收儲細則，從房源要求來看，多地要求房源處於交通便利、配套設施較為齊全的
區位，部分城市要求項目配備一定比例的車位；商品房要取得竣工驗收備案證明，權屬清晰可交
易；房源所屬的企業資產負債和法律關係清晰；大部分地方要求收儲房源的單套建築面積小於
１２０平方米；優先選取整棟或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟項目。
　　從收儲價格上看，在前述２０個城市中，有１３個城市明確提到將以同地段的保障性住房重
置價格作為參考上限。華泰證券研報稱，按照保本微利的原則，未來部分城市可能將收儲房源的
價格上限設定在同區位商品房價格的五折以下。
　　這一價格是否能為房企所接受是「收儲」能否推進的關鍵。有多名出險房企人士告訴財新，
就住宅項目來說，價格打六折或為收購底線。
　　一名出險房企融資人士分析稱，已售房源的部分回款幾乎都被房企總部先期抽調，而在項目
封頂之前，開發商投入的工程款並不多，若是房企六折拋售，交易款基本難以覆蓋總包工程款及
後續需補繳的稅金。企業可以接受虧本出售，但很難再追加投入貼錢保交樓。（ｌｃ）

【你點睇】機管局獎勵航空公司增往來香港航線，措施能有效推動航空業復常？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

台向美交「保護費」，換來過時軍火

23/07/2024 08:00

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金