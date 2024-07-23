《中國房產》惠州等２０城市發布商品房「收儲」細則，定價或五折

《經濟通通訊社２３日專訊》今年５月，中央鼓勵各地政府以合理價格收購部分已建未售的

商品房，用作保障性住房。業內稱之為商品房「收儲」。當前各地都在公布細則，明確收儲範圍

、房源要求和收儲價格，為其他城市後續推進收儲工作提供借鑒經驗。

華泰證券研報顯示，截至７月１８日，至少已有２０個城市（縣區）對外公布了細則，包括

衡水、新鄉、瀘州、威海、咸寧（赤壁）、煙台、聊城、南寧、賀州、柳州、江門、惠州、桂林

、防城港、北海、臨滄、大理、廣州（增城）、昆明以及杭州（臨安）。

縱觀各地的收儲細則，從房源要求來看，多地要求房源處於交通便利、配套設施較為齊全的

區位，部分城市要求項目配備一定比例的車位；商品房要取得竣工驗收備案證明，權屬清晰可交

易；房源所屬的企業資產負債和法律關係清晰；大部分地方要求收儲房源的單套建築面積小於

１２０平方米；優先選取整棟或整單元未售、可實現封閉管理的樓棟項目。

從收儲價格上看，在前述２０個城市中，有１３個城市明確提到將以同地段的保障性住房重

置價格作為參考上限。華泰證券研報稱，按照保本微利的原則，未來部分城市可能將收儲房源的

價格上限設定在同區位商品房價格的五折以下。

這一價格是否能為房企所接受是「收儲」能否推進的關鍵。有多名出險房企人士告訴財新，

就住宅項目來說，價格打六折或為收購底線。

一名出險房企融資人士分析稱，已售房源的部分回款幾乎都被房企總部先期抽調，而在項目

封頂之前，開發商投入的工程款並不多，若是房企六折拋售，交易款基本難以覆蓋總包工程款及

後續需補繳的稅金。企業可以接受虧本出售，但很難再追加投入貼錢保交樓。（ｌｃ）

