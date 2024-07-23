《駐滬專電》上海中原：上周上海新房成交面積環比減少近八成

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上周上海樓市成交出現大幅下跌。上海中

原地產最新公布的數據顯示：上周（７月１５日至２１日），上海新建商品住宅成交面積

２﹒３３萬平方米，環比減少７８﹒３８％。

成交產品以每平方米均價３－６萬元人民幣的中低端項目為主，因此均價出現大幅跌至

６﹒３９萬元人民幣╱平方米，環比下跌９﹒５３％。雖然跌幅比較明顯，但仍屬於合理區間內

。

供應方面，上周僅一個項目入市，為嘉定新城板塊的嘉定新城御花園，面積為３﹒７９萬平

方米（３２７套），供應環比減少６２﹒９７％。雖然傳統淡季，推盤的確不會積極，但從目前

入市的節奏以及狀態來看，比以往要更清淡。尤其是遠郊區域的產品，通常去化會遇到一些壓力

。這也會對未來交易產生束縛。

上海中原地產市場分析師盧文曦表示，上周成交前十榜單中沒有一個項目簽約過百套，交易

陷入冰點意料之中。目前上海住宅供應總量還是有所欠缺，並且中低端產品去化率比不過高端項

目，所以也限制總交易量的上行。疊加近期連續高溫，給看房帶來諸多不利因素。上周三中全會

的決議中有不少關於房地產的內容，總體來看，政策還在釋放偏暖的訊號。接下來市場會對相關

內容進行消化，預計利好樓市的舉措還會穩步釋放中，在淡季蟄伏中積蓄下一波交易力量。

