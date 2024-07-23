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23/07/2024 15:13

《駐滬專電》瑞銀孟磊：今年的Ａ股新增資金主要來自ＥＴＦ和保險

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊今日在
媒體線上分享會上表示，今年Ａ股的新增資金主要來自ＥＴＦ和保險資金。在政府部門密集發聲
維護資本市場的當下，可以看到一些長線資金已經開始通過ＥＴＦ布局Ａ股市場。而由於當前收
益率走低，保險資金也傾向於提升配置股票比例，ＥＴＦ和險資都喜歡配置高股息板塊。不過要
注意的是，ＥＴＦ和保險都是長期資金，對估值的推動作用是緩慢的。

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