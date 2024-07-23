【三中全會】瑞銀：三中全會不會對Ａ股產生立竿見影的提振作用

《經濟通通訊社２３日專訊》瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊今日在線上媒體分享會上表

示，三中全會對Ａ股市場是一個非常長線、高瞻遠矚的、長遠的定調，不會對短線Ａ股市場產生

立竿見影的效果，更多體現在結構性改革和制度的變化上面。



＊三中全會聚焦長線發展＊



具體來說，三中全會強調投資和融資需要相匹配、相平衡。在「國九條」之後，融資額

ＩＰＯ減少、股東回報增強，對改善Ａ股市場有莫大的幫助。投資者不願意長期投資股市的一個

重要原因就是回報不足，許多大股東在二級市場減持、增發，但並沒有在回購和分紅上面鼓勵長

線投資者。可以看到，當前市場生態正在發生變化，三中全會對未來十年的市場發展有非常明顯

的定調，這是結構上面的變化。

同時，三中全會還強調要鼓勵支持長線資金入市。長線資金包括ＥＴＦ、保險公司、社保基

金，包括未來可能的養老金投資股票市場。長線資金的入市減少Ａ股市場的波動性，增加整體的

估值的提升。長線投資者青睞龍頭、穩定、大市值、具有高分紅屬性的這類公司，這對Ａ股未來

的風格會造成一定的影響。

最後，三中全會還提到要健全資本市場內在穩定性的機制。Ａ股市場的波動率要比海外市場

要高很多，但現在已經看到一些機制上面的變化，比如說暫停轉融券、規範大股東減持等，都已

經開始對Ａ股內在市場的穩定性作出了調節。另一方面，ＥＴＦ淨流入對穩定市場起到了重要的

幫助作用。

孟磊表示，這些在制度上面的建設，有望降低Ａ股的波動性，可以緩解投資者對於Ａ股市場

的顧慮，從而加大Ａ股市場成為居民財富蓄水池的長期推動作用。（ｌｃ）

