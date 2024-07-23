  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

23/07/2024 17:34

【三中全會】瑞銀：三中全會不會對Ａ股產生立竿見影的提振作用

　　《經濟通通訊社２３日專訊》瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊今日在線上媒體分享會上表
示，三中全會對Ａ股市場是一個非常長線、高瞻遠矚的、長遠的定調，不會對短線Ａ股市場產生
立竿見影的效果，更多體現在結構性改革和制度的變化上面。
　
＊三中全會聚焦長線發展＊
　
　　具體來說，三中全會強調投資和融資需要相匹配、相平衡。在「國九條」之後，融資額
ＩＰＯ減少、股東回報增強，對改善Ａ股市場有莫大的幫助。投資者不願意長期投資股市的一個
重要原因就是回報不足，許多大股東在二級市場減持、增發，但並沒有在回購和分紅上面鼓勵長
線投資者。可以看到，當前市場生態正在發生變化，三中全會對未來十年的市場發展有非常明顯
的定調，這是結構上面的變化。
　　同時，三中全會還強調要鼓勵支持長線資金入市。長線資金包括ＥＴＦ、保險公司、社保基
金，包括未來可能的養老金投資股票市場。長線資金的入市減少Ａ股市場的波動性，增加整體的
估值的提升。長線投資者青睞龍頭、穩定、大市值、具有高分紅屬性的這類公司，這對Ａ股未來
的風格會造成一定的影響。
　　最後，三中全會還提到要健全資本市場內在穩定性的機制。Ａ股市場的波動率要比海外市場
要高很多，但現在已經看到一些機制上面的變化，比如說暫停轉融券、規範大股東減持等，都已
經開始對Ａ股內在市場的穩定性作出了調節。另一方面，ＥＴＦ淨流入對穩定市場起到了重要的
幫助作用。
　　孟磊表示，這些在制度上面的建設，有望降低Ａ股的波動性，可以緩解投資者對於Ａ股市場
的顧慮，從而加大Ａ股市場成為居民財富蓄水池的長期推動作用。（ｌｃ）

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

23/07/2024 11:45

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金