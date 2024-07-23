《神州頭條》財經報章頭版摘要：優化公開市場操作機制降融資成本

《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



又踏層峰辟新天

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２０２４年７月１８日下午，如潮掌聲中，黨的二十屆三中全會正式通過《中共中央關於進一步

全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。



人行優化公開市場操作機制，促進降低融資成本

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人行２２日宣布即日起公開市場７天期逆回購操作採用固定利率、數量招標，操作利率由

１﹒８％調整１﹒７％；同日報出的１年期和５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均同步下

降１０個點子，分別降至３﹒３５％和３﹒８５％；此後，各期限常備借貸便利（ＳＬＦ）利率

也同幅下調１０個點子。



「流動」大數據折射經濟活力

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上半年，全國快遞業務量累計完成８０１﹒６億件，全國鐵路累計發送旅客２０﹒９６億人次，

人民幣貸款增加１３﹒２７萬億元。近期公布的多項數據顯示，「流動的中國」保持活力，經濟

韌性、潛力持續展現。





《上海證券報》



又踏層峰辟新天

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２０２４年７月１８日下午，如潮掌聲中，黨的二十屆三中全會正式通過《中共中央關於進一步

全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。



改革築牢資本市場健康穩定發展根基

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二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。

專家表示，決定展現出全會在經濟、政治、法治、開放、民生等方向上的全方位、系統性改革部

署，通過改革，資本市場有望進一步築牢健康穩定發展的制度根基。



科創板開市五周年，改革「試驗田」如何擁抱「硬科技」？

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２０１８年，黃浦江畔，「設立科創板並試點註冊制」的宣告，開啟了中國資本市場的一個全新

板塊。近日，科創板迎來開市五周年。市場各方期待，這個年輕的板塊持續深化改革，更大力度

擁抱「硬科技」，更好服務新質生產力發展，讓更多金融資源有效助力中國科技創新乘風破浪。





《證券時報》



人行降息支持經濟持續回升向好

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人民銀行２２日發布公告，宣布政策利率（７天期逆回購操作利率）下調１０個點子、新一期貸

款市場報價利率（ＬＰＲ）下調１０個點子、常備借貸便利（ＳＬＦ）利率下調１０個點子，以

及階段性減免中期借貸便利（ＭＬＦ）質押品。



人行減免ＭＬＦ質押品增加可交易債券規模

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人民銀行２２日發布公告稱，為增加可交易債券規模，緩解債市供求壓力，自本月起，有出售中

長期債券需求的中期借貸便利（ＭＬＦ）參與機構，可申請階段性減免ＭＬＦ質押品。接近人行

人士指出，此舉能夠有效釋放市場的存量長期債券，緩解債市「資產荒」壓力。



五部門：到２０２７年培育形成萬億級節水產業

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發改委等５部門２２日聯合發布《關於加快發展節水產業的指導意見》，要求到２０２７年，節

水產業規模達到萬億，培育形成一批專精特新「小巨人」企業，初步建立以企業為主體、市場為

導向、創新為動力、產學研用相結合的節水產業發展格局。（ｌｃ）

