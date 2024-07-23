  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Watche Tre...
etnet專輯
AH股新聞

23/07/2024 08:00

《神州頭條》財經報章頭版摘要：優化公開市場操作機制降融資成本

　　《經濟通通訊２３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：　
　
《中國證券報》
　
又踏層峰辟新天
＝＝＝＝＝＝＝
２０２４年７月１８日下午，如潮掌聲中，黨的二十屆三中全會正式通過《中共中央關於進一步
全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。
　
人行優化公開市場操作機制，促進降低融資成本
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人行２２日宣布即日起公開市場７天期逆回購操作採用固定利率、數量招標，操作利率由
１﹒８％調整１﹒７％；同日報出的１年期和５年期以上貸款市場報價利率（ＬＰＲ）均同步下
降１０個點子，分別降至３﹒３５％和３﹒８５％；此後，各期限常備借貸便利（ＳＬＦ）利率
也同幅下調１０個點子。
　
「流動」大數據折射經濟活力
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
上半年，全國快遞業務量累計完成８０１﹒６億件，全國鐵路累計發送旅客２０﹒９６億人次，
人民幣貸款增加１３﹒２７萬億元。近期公布的多項數據顯示，「流動的中國」保持活力，經濟
韌性、潛力持續展現。
　
　
《上海證券報》
　
又踏層峰辟新天
＝＝＝＝＝＝＝
２０２４年７月１８日下午，如潮掌聲中，黨的二十屆三中全會正式通過《中共中央關於進一步
全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。
　
改革築牢資本市場健康穩定發展根基
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
二十屆三中全會審議通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。
專家表示，決定展現出全會在經濟、政治、法治、開放、民生等方向上的全方位、系統性改革部
署，通過改革，資本市場有望進一步築牢健康穩定發展的制度根基。
　
科創板開市五周年，改革「試驗田」如何擁抱「硬科技」？
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
２０１８年，黃浦江畔，「設立科創板並試點註冊制」的宣告，開啟了中國資本市場的一個全新
板塊。近日，科創板迎來開市五周年。市場各方期待，這個年輕的板塊持續深化改革，更大力度
擁抱「硬科技」，更好服務新質生產力發展，讓更多金融資源有效助力中國科技創新乘風破浪。
　
　
《證券時報》
　
人行降息支持經濟持續回升向好
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行２２日發布公告，宣布政策利率（７天期逆回購操作利率）下調１０個點子、新一期貸
款市場報價利率（ＬＰＲ）下調１０個點子、常備借貸便利（ＳＬＦ）利率下調１０個點子，以
及階段性減免中期借貸便利（ＭＬＦ）質押品。
　
人行減免ＭＬＦ質押品增加可交易債券規模
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
人民銀行２２日發布公告稱，為增加可交易債券規模，緩解債市供求壓力，自本月起，有出售中
長期債券需求的中期借貸便利（ＭＬＦ）參與機構，可申請階段性減免ＭＬＦ質押品。接近人行
人士指出，此舉能夠有效釋放市場的存量長期債券，緩解債市「資產荒」壓力。
　
五部門：到２０２７年培育形成萬億級節水產業
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
發改委等５部門２２日聯合發布《關於加快發展節水產業的指導意見》，要求到２０２７年，節
水產業規模達到萬億，培育形成一批專精特新「小巨人」企業，初步建立以企業為主體、市場為
導向、創新為動力、產學研用相結合的節水產業發展格局。（ｌｃ）

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰23/07/2024 08:44  《中國要聞》娃哈哈最新聲明：宗馥莉繼續履職

下一篇新聞︰23/07/2024 08:00  《人行幣策》人民銀行貨幣政策一覽

其他AH股新聞
More

23/07/2024 08:00  《神州數據》中國主要經濟數據一覽

23/07/2024 08:00  《港滬深通》港股總市值３１﹒７萬億元，滬深６８﹒１萬億人民幣

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

民主黨絕地反擊還看「閃電初選」

22/07/2024 14:38

大國博弈

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金