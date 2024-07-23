《神州經脈》滬指跌幅三個月大，人幣三連跌，傳兩大基金限薪退薪

《神州經脈》昨日（２２日）是融券新規實施首日，Ａ股市場融券餘額僅２７９﹒０２億元

（人民幣．下同），創今年以來最低值。然而收緊券源限制沽空，仍然喚不回升市，Ａ股在政策

降息後連續第二日下跌，更在尾盤最後一小時出現暴跌行情，有色、半導體、白酒、醫藥、化纖

等板塊平均跌幅介乎３％至５％，大市近兩周以來的維穩行情一筆勾銷，滬深僅５３１隻個股上

升，滬綜指全日收跌１﹒６５％，是自４月１６日以來最大單日跌幅，報２９１５﹒３７點，是

７月９日以來新低，深市更成重災區，深成指瀉２﹒９７％，創業板指同挫３﹒０４％。兩市全

日成交６６２２億元，按日增加０﹒９％。

中國人民銀行昨（２２日）意外降息及今日股市低迷，加大匯價調整壓力。人民幣兌一美元

即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２７４１，較上個交易日４時３０分收盤價小跌４點子，三連

跌，續創７月１０日以來近兩周新低，全日在７﹒２７２２至７﹒２７５７之間波動。今日人民

幣兌一美元中間價報７﹒１３３４，較上個交易日升１點子，止兩連跌，與市場預測偏離擴至逾

１４１０點，上個交易日報７﹒１３３５。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國國防部發表報告稱，中俄在北極地區合作日益密切，可能會影響區域穩定。中國外交

部發言人毛寧今日回應稱，中國是北極事務的重要利益攸關方，中國一貫本著尊重、合作共贏、

可持續的基本原則，參與北極事務。中方致力於維護北極的和平穩定，促進北極的可持續發展。

美方歪曲解讀中國的北極政策，對中國依據國際法正常開展的北極活動說三道四，無益于北極的

和平穩定與合作，中方對此堅決反對。



２﹒ 一連三日在北京舉行的巴勒斯坦各派別內部和解對話今日上午閉幕，法塔赫、哈馬斯等巴

勒斯坦１４個派別代表簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北京宣言》。據《央視》報道

，這次和解對話明確巴解組織（法塔赫）是巴勒斯坦人民的唯一合法代表，並圍繞加沙戰後治理

，組建臨時民族和解政府達成一致。中國外交部發言人毛寧則指出，中國外長王毅在和解對話閉

幕式致辭中，針對當前加沙衝突困境提出三步走的中方倡議：推動加沙地帶盡快實現全面持久、

可持續停火；秉持巴人治巴原則，攜手推進加沙戰後治理；推動巴勒斯坦成為聯合國正式會員國

，並著手落實兩國方案。



３﹒ 《路透》引述直接了解事件的消息人士稱，招商基金上月通知員工，今年起他們的年薪將

被限制在３００萬元以內，同時要求他們退還去年超出該上限的部分；「退薪」料最快本月開始

實施，將影響約６０名高管和基金經理。此外，博時基金也設定了２９０萬元的薪酬上限，並要

求員工退還去年超過該上限的薪酬，而此舉已於６月開始實施。報道提到，國企招商局集團持有

招商基金１００％股份和博時基金４９％股份。報道還引述一家基金公司的銷售主管稱，「以後

沒有人願意出售這些產品來籌集資產。我們可以躺平保住工作即可，因為擔心發給我們的錢會被

追回」。



４﹒ 據《彭博》報道，上周中國當局出台最新指導意見，指１２個重點化債省市的銀行和省級

政府應幫助地方政府融資平台（ＬＧＦＶ）償還不晚於２０２７年６月３０日到期的境內外債務

，並允許這些省市新增債務來用於償還境外債務。此前當局要求確保ＬＧＦＶ截至今年年底到期

的債務（包括貸款、債券以及非標債務）能獲得再融資，新政策意味著把中央對地方的再融資支

持措施延長兩年半。



５﹒ 娃哈哈集團發布最新聲明稱，為確保公司的平穩健康發展，經各股東友好協商，宗馥莉決

定繼續履行娃哈哈集團的相關管理職責。娃哈哈還表示，感謝近期社會各界和媒體的關注，並對

佔用媒體資源表示歉意。



６﹒ 據《彭博》報道，ＴｉｋＴｏｋ計劃最早於今年１０月在西班牙和愛爾蘭推出應用內購物

平台ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ，重啟歐洲電商業務。知情人士透露，ＴｉｋＴｏｋ最近幾周通知

商戶和創作機構等合作夥伴，為ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ在西班牙和愛爾蘭首次亮相做好準備。

據悉，ＴｉｋＴｏｋ Ｓｈｏｐ已在西班牙招募一支約４０人的團隊。



７﹒ 瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊今日在媒體線上分享會上表示，今年Ａ股的新增資金主

要來自ＥＴＦ和保險資金，又指包括養老金、社保基金和險資在內的諸多長線資金持續流入Ａ股

市場有望抬升估值中樞。孟磊並指，當前房地產市場數據仍然疲弱，房地產還有進一步的寬鬆空

間。若房地產活動在下半年企穩，則將會成為推動下半年市場上行的最主要的催化劑。此外，他

認為，投資者需關注潛在的央地財政關係改革和進一步的財政政策寬鬆。



８﹒ 人社部新聞發言人陳峰二季度例行發布會上表示，截至６月底，全國基本養老、失業、工

傷保險參保人數分別為１０﹒７１億人、２﹒４３億人、２﹒９９億人，同比分別增加１４２３

萬人、３８８萬人、４７８萬人。１－６月三項社會保險基金總收入４﹒１萬億元、總支出

３﹒６萬億元，６月底累計結餘８﹒８萬億元。全國社保卡持卡人數１３﹒８億人，超過１０億

人同時領用了電子社保卡。人社部就業促進司副司長運東來則稱，將加強政策落實穩就業，並鼓

勵創業創新擴就業。（ｓｌ）

