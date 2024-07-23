《鍾之日記》Ａ股颳雷暴，比亞迪倒騰

《鍾之日記》７月２３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



恒指今日高開低走，今早高開數十點後，一度高見１７７０７，但缺乏承接，很快便掉頭向

下。午後內地股市突發崩盤，拖累恒指跌勢擴大，收報１７４６９，跌１６６點或跌０﹒９％，

主板成交逾８５８億元。



＊午後慘遭砸盤，滬指跌幅近月最大＊



昨日（２２日）是Ａ股融券新規實施首日，截至當日Ａ股市場融券餘額僅２７９﹒０２億元

人民幣，創今年以來最低值。然而收緊券源限制沽空，仍然喚不回升市，Ａ股在政策降息後連續

第二日下跌，更在尾盤最後一小時出現暴跌行情，有色、半導體、白酒、醫藥、化纖等板塊平均

跌幅介乎３％至５％，大市近兩周以來的維穩行情一筆勾銷，滬深僅５３１隻個股上升，滬綜指

全日收跌１﹒６５％，是自４月１６日以來最大單日跌幅，報２９１５﹒３７點，是７月９日以

來新低，而單以收盤點數比較，今日收市價更是今年２月以來新低。深市今日受災更甚，深成指

瀉２﹒９７％，創業板指同挫３﹒０４％。

兩市全日成交６６２２億元人民幣，按日增加０﹒９％。



＊存款利率預期調降，內銀集體升＊



人行昨下調貸款利率後，有消息指國有大行正考慮下調存款掛牌利率。業內普遍預判存款利

率新一輪下調周期即將開啟。

高富金融投資總監梁偉民指出，過去一段時間，貸款利率下調幅度多於存款利率下調情況，

變相令很多國內銀行存貸息差上有明顯收窄的情況，這會影響其盈利狀況，亦都影響其穩定性，

未來很大機會按部就班減存款利率，令到銀行可以保著息差。

中信証券首席經濟學家明明亦稱，存款掛牌利率適時調整有利於實現存、貸款利率的有效聯

動，推動存款利率市場化。若利率調整落地，一方面有利於淨息差穩定；另一方面可能會刺激更

多的資金流向投資市場，提高資本市場的活躍度。

消息利好內銀股集體上揚，郵儲銀行（０１６５８）漲近２﹒７％，農業銀行

（０１２８８）升１﹒８％，工商銀行（０１３９８）升１﹒４％，交通銀行（０３３２８）及

中國銀行（０３９８８）均升１﹒２％，建設銀行（００９３９）升１﹒１％。



＊告別巴菲特，比亞迪失魂＊



根據聯交所股權披露顯示，巴菲特旗下巴郡於上周二（１６日）再減持比亞迪

（０１２１１）１３９﹒５５萬股Ｈ股，每股平均價２４６﹒９６元，套現約３﹒４５億元，持

股量由５﹒０６％降至４﹒９４％。由於持股量低於５％，日後巴郡再減持比亞迪將不需要申報

，這意味著就算巴郡未來一次性把全部股票賣出，毋須事先預告，也不用事後通知。

比起大戶砸盤，股民自然更擔心的是比亞迪失去股神加持光環，這背後可能有很多原因，可

能是中美關係轉差所帶來的地緣政治衝擊，可能是新能源車產業進入存量博弈所帶來的價格戰衝

擊，也可能是其他國家對中國電動車加徵關稅的出口衝擊。總而言之，比亞迪今日價跌３﹒１％

，報２３８﹒４元

巴郡對上兩次減持分別在６月１９日，減持２０２萬股，每股作價２３４﹒５７元；以及在

６月１１日，減持１３５萬股，每股作價２３０﹒４６元。





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