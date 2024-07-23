  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

23/07/2024 09:41

《Ａ股焦點》內地上半年證券交易印花稅降５４％，券商股近全線跌

　　《經濟通通訊社２３日專訊》財政部最新公布數據顯示，內地上半年證券交易印花稅５０９
億元（人民幣．下同），同比腰斬、降５４％。
　　此外，內媒統計，券商債券融資持續降溫，今年以來，已有２０家上市券商獲批發行債券，
合計擬發債規模為３１６１億元，發債總規模同比下滑近１２％。
　　滬深券商股近全線跌，中信證券（滬：６０００３０）跌２﹒７％、中國銀河
（滬：６０１８８１）跌１﹒４％、中信建投（滬：６０１０６６）跌１％。（ｃｔ）

《說說心理話》【親子溝通】怪獸家長原來都有呢啲通病！相處有一件事切忌？► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

台向美交「保護費」，換來過時軍火

23/07/2024 08:00

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金