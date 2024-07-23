《Ａ股焦點》內地上半年證券交易印花稅降５４％，券商股近全線跌

《經濟通通訊社２３日專訊》財政部最新公布數據顯示，內地上半年證券交易印花稅５０９
億元（人民幣．下同），同比腰斬、降５４％。
此外，內媒統計，券商債券融資持續降溫，今年以來，已有２０家上市券商獲批發行債券，
合計擬發債規模為３１６１億元，發債總規模同比下滑近１２％。
滬深券商股近全線跌，中信證券（滬：６０００３０）跌２﹒７％、中國銀河
（滬：６０１８８１）跌１﹒４％、中信建投（滬：６０１０６６）跌１％。（ｃｔ）
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23/07/2024 09:41
《經濟通通訊社２３日專訊》財政部最新公布數據顯示，內地上半年證券交易印花稅５０９
億元（人民幣．下同），同比腰斬、降５４％。
此外，內媒統計，券商債券融資持續降溫，今年以來，已有２０家上市券商獲批發行債券，
合計擬發債規模為３１６１億元，發債總規模同比下滑近１２％。
滬深券商股近全線跌，中信證券（滬：６０００３０）跌２﹒７％、中國銀河
（滬：６０１８８１）跌１﹒４％、中信建投（滬：６０１０６６）跌１％。（ｃｔ）
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