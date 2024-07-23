《駐滬專電》上海市政府會議：推進低碳轉型，促進科企高質量發展

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海市長龔正２２日主持召開市政府常務

會議，要求將碳達峰碳中和納入經濟社會發展全局，加快推進綠色低碳轉型；發揮資本市場作用

，促進科創企業高質量發展；加快城中村改造工作，讓群眾早受益。

會議原則同意加快推進綠色低碳轉型行動方案並指出，近年來上海在綠色低碳轉型方面成效

明顯，但還需以更大力度、更實舉措來加快推進。要圍繞電力、工業、交通、建築和循環經濟等

重點領域，深入挖掘轉型潛力，開展綠色化節能化改造，大力發展新型儲能、循環經濟等產業。

會議原則同意進一步發揮資本市場作用、促進上海科創企業高質量發展實施意見並指出，要

重點培育代表科技自立自強前進方向、代表新質生產力發展方向的科創企業。要按照「投早、投

小、投長期、投硬科技」的鮮明導向，放大政策疊加效果，營造「政府領投、機構跟投」的氛圍

，驅動更多社會資本成為長期資本、耐心資本，助推更多優質企業走向資本市場。

會議原則同意城中村改造實施意見及三年行動計劃並指出，加快推進城中村改造意義重大、

任務艱巨，要把握能快則快、應改盡改的推進節奏，抓住窗口期，力爭項目早啟動、更新早見效

、群眾早受益。

