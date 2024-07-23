《駐滬專電》三大先導產業母基金成立，１６家國企總出資８９０億

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２３日上海專電》上海設立總規模８９０億元（人民幣．下

同）的三隻產業先導母基金。企查查ＡＰＰ顯示，上海國投先導人工智能私募投資基金、上海國

投先導集成電路私募投資基金、上海國投先導生物醫藥私募投資基金已於近日正式成立，執行事

務合夥人均為上海國投先導私募基金管理有限公司，出資額合計８９０億元，經營範圍均包含：

以私募基金從事股權投資、投資管理、資產管理等活動。

其中，人工智能母基金規模２２５億，投向智能芯片、智能軟件、自動駕駛、智能機器人等

領域；生物醫藥母基金規模２１５億元，投向創新藥物及高端制劑、高端醫療器械、生物技術、

高端制藥裝備等領域；集成電路母基金規模４５０億。

上述三隻母基金的主要出資人為上海１６家國資機構，包括上海國經投資、上海國際等市級

投資平台；上海浦東創新投資、上海閔行金投等上海區級投資平台；上汽集團、上海臨港等上海

國企；上海兩大券商公司（海通證券、國泰君安）等，而管理人均為上海國投先導私募基金。

其中，上海國經投資共計擬出資４００億元，位列第一；上海浦東擬出資１３７﹒５億元；

國泰君安和海通證券，兩家機構各擬出資１０億元。

今年初，上海就宣布要圍繞集成電路、生物醫藥、人工智能三大先導產業，上海市國資委推

動設立總規模１０００億元產業投資母基金。

