【大國博弈】王毅、何立峰晤美中貿委會董事會代表團

《經濟通通訊社２３日專訊》中國外交部長王毅、國務院副總理何立峰，周一（２２日）分

別在京會見到訪的美中貿易全國委員會（ＵＳＣＢＣ）董事會董事會代表團。

王毅在會見時介紹中共二十屆三中全會通過的《決定》。他指出，中國的改革開放是有原則

、有方向的，總目標是繼續完善和發展中國特色社會主義制度，推進國家治理體系和治理能力現

代化。任何改變中國社會制度和發展道路的企圖都是徒勞。



＊王毅冀貿委會推動美國內樹立對華正確認知＊



王毅說，中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。中美兩國是合作還是對抗，事關兩國人

民福祉和人類前途命運。中方對美政策一以貫之，始終按照相互尊重、和平共處、合作共贏三原

則處理對美事務，致力於同美方加強對話、管控分歧、拓展合作，力爭中美關係穩下來、好起來

、向前走。

同時，中方也有必須維護的利益、必須捍衛的原則、必須堅守的底線。希望美國工商界繼續

與中國攜手前行，不僅實現自身更大發展，也為推動中美關係發展和兩國人民友好作出新的貢獻

。希望美中貿委會及會員企業結合在華發展經歷，多向美政府、國會及各界講述真實、立體、全

面的中國，多發出客觀、積極、理性的聲音，推動美國內樹立對華正確認知。



＊何立峰盼貿委會推動美企把握合作機遇＊



何立峰在會見中介紹了中國經濟形勢和對外開放等情況，希望美中貿委會充分發揮自身影響

力，推動美國企業把握機遇，積極參與中國進一步全面深化改革和中國式現代化進程，深化互利

合作，實現共贏發展。

美中貿委會董事會主席芮思博（Ｒａｊ Ｓｕｂｒａｍａｎｉａｍ）等表示，中國政府保持

政策的一致性、連貫性和穩定性，對包括美國在內的外國企業繼續長期在華投資興業至關重要，

期待全會拉動中國新一輪經濟改革和擴大開放，吸引更多可持續的外國投資。（ｒｙ）

