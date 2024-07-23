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AH股新聞

23/07/2024 09:31

《打擊貪腐》原深圳市人才安居集團董事長賈保安受查

　　《經濟通通訊社２３日專訊》據《廉潔深圳》微信公眾號消息，原深圳市人才安居集團有限
公司黨委書記、董事長賈保安涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受深圳市紀委監委紀律審查和監察調
查。
　　據內媒梳理發現，賈保安曾任深圳市羅湖區委常委、區委（區政府）辦公室主任，深圳市國
資委黨委副書記。２０１６年８月，賈保安被任命為深圳市人才安居集團有限公司董事長。
２０２１年賈保安不再擔任深安居公司法人、董事長和黨委書記職務，由趙宏偉接任。
　
＊疑涉與山東高速股權轉讓款糾紛＊
　
　　值得留意的是，賈保安在職期間，正值深安居身陷與山東高速集團（滬：６００３５０）的
２０億元（人民幣．下同）股權轉讓款糾紛之時。２０２０年１１月，深深房Ａ
（深：００００２９）和中國恒大（０３３３３）宣布終止籌劃重大資產重組，恒大地產借殼失
敗。按照戰投協議，投資者有權要求中國恒大回購股份。　　投資者之一的山東高速選擇退出，
其３家子公司分別與深圳人才安居簽署股權轉讓協議，以２００億元的對價轉讓恒大地產約
４﹒７％的股權。
　　其中，子公司濟南暢贏金程所持１﹒１７５９％股權的交易對價為５０億元，深安居須在協
議簽訂１２個月內分３次支付股權轉讓款。惟深安居支付了前兩期股權轉讓款及利息後，未按照
合同約定履行第三期付款２０億元。濟南暢贏於２０２２年發起仲裁，獲法院立案執行，但深安
居提交撤銷裁決申請被駁回後又申請不予執行，山東高速至今討債未果。（ｒｙ）

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