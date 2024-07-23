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AH股新聞

23/07/2024 15:17

《打擊貪腐》廣東省衛健委原主任朱宏涉嫌受賄被雙開

　　《經濟通通訊社２３日專訊》中央紀委國家監委網站今日通報，據廣東省紀委監委消息：日
前，經廣東省委批准，廣東省紀委監委對廣東省衛生健康委原黨組書記、主任朱宏嚴重違紀違法
問題進行了立案審查調查。
　　經查，朱宏違規收受禮金，違規借用管理服務對象錢款，安排他人支付應由個人支付的費用
；將黨和人民賦予的公權力異化為斂財納賄的工具，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在醫療
設備採購、工程款撥付等方面謀利，並非法收受巨額財物。
　　朱宏構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，依據有關規定，經廣東省紀委常委會會議、廣東省
委常委會會議討論，並經中央紀委常委會會議研究後報中共中央批准，決定給予朱宏開除黨籍處
分；由廣東省監委給予其開除公職處分；終止其廣東省第十三次黨代會代表資格；收繳其違紀違
法所得；將其移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。對朱宏的開除黨籍處分決定，待
召開省委全會時予以追認。
　　據過往報道，朱宏１９６６年出生，長期在南方醫科大學工作，２０１７年７月任南方醫科
大學南方醫院黨委書記；２０２１年９月，出任廣東省衛生健康委員會黨組書記、主任；
２０２３年１１月１１日，朱宏主動投案自首。就在四天前，他還帶領調研組到高州市調研。
（ｒｙ）

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