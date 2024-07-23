【聚焦數據】上海上半年ＧＤＰ增４﹒８％弱於全國水平

《經濟通通訊社２３日專訊》２０２４年上半年，上海市實現地區生產總值

２２３４５﹒５９億元（人民幣．下同），同比增長４﹒８％，增速跑輸全國的５％。

其中，第一產業增加值３８﹒６３億元，增長１１﹒３％；第二產業增加值５１３２﹒４０

億元，增長１﹒２％；第三產業增加值１７１７４﹒５６億元，增長５﹒８％。



＊上半年新建商品房銷售面積微增０﹒８％＊



上半年，全市固定資產投資增長１０﹒２％，比一季度提高１﹒０個百分點。從主要領域看

，工業投資增長１０﹒６％，房地產開發投資增長８﹒４％，比一季度提高０﹒３個百分點。新

建商品房銷售面積增長０﹒８％，比一季度微增０﹒１個百分點。其中，住宅銷售面積增長

０﹒７％。房地產開發投資額增長８﹒４％

上半年，上海三大先導產業製造業產值增長６﹒１％，增速較一季度加快４﹒９個百分點。

其中，集成電路、生物醫藥、人工智能生產形勢全面好轉，增速較一季度分別提高５﹒２個、

５﹒０個和０﹒７個百分點。

上半年，上海高技術製造業投資增長１９﹒３％。其中，在集成電路和半導體器件製造等項

目的帶動下，電子及通信設備製造業投資增長３１﹒１％；醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資

增長最快，增長５２﹒９％。（ｃｔ）

