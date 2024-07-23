  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
說說心理話
etnet專輯
AH股新聞

23/07/2024 16:14

【聚焦數據】上海上半年ＧＤＰ增４﹒８％弱於全國水平

　　《經濟通通訊社２３日專訊》２０２４年上半年，上海市實現地區生產總值
２２３４５﹒５９億元（人民幣．下同），同比增長４﹒８％，增速跑輸全國的５％。
　　其中，第一產業增加值３８﹒６３億元，增長１１﹒３％；第二產業增加值５１３２﹒４０
億元，增長１﹒２％；第三產業增加值１７１７４﹒５６億元，增長５﹒８％。
　
＊上半年新建商品房銷售面積微增０﹒８％＊
　
　　上半年，全市固定資產投資增長１０﹒２％，比一季度提高１﹒０個百分點。從主要領域看
，工業投資增長１０﹒６％，房地產開發投資增長８﹒４％，比一季度提高０﹒３個百分點。新
建商品房銷售面積增長０﹒８％，比一季度微增０﹒１個百分點。其中，住宅銷售面積增長
０﹒７％。房地產開發投資額增長８﹒４％
　　上半年，上海三大先導產業製造業產值增長６﹒１％，增速較一季度加快４﹒９個百分點。
其中，集成電路、生物醫藥、人工智能生產形勢全面好轉，增速較一季度分別提高５﹒２個、
５﹒０個和０﹒７個百分點。
　　上半年，上海高技術製造業投資增長１９﹒３％。其中，在集成電路和半導體器件製造等項
目的帶動下，電子及通信設備製造業投資增長３１﹒１％；醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資
增長最快，增長５２﹒９％。（ｃｔ）

【你點睇】拜登宣布競逐連任，若民主黨讓賀錦麗代替參選會否有效爭取選票？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

賀錦麗接替拜登，特朗普自我神化，大選形勢更趨明朗

23/07/2024 11:45

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金