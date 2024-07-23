《Ａ股行情》滬綜指續低開０﹒１３％，政策降息後人行大額收水

《經濟通通訊社２３日專訊》人行宣布政策降息後，今日僅進行２６７３億元（人民幣．下

同）７天期逆回購，淨回籠４０８７億元，連續兩個交易日共收水４７９５億元。滬深股市今早

接續低開，滬綜指低開０﹒１３％，報２９６０﹒５點，深成指低開０﹒０８％，創業板指低開

０﹒１１％，水務股造好，券商股走低。

政策降息後港股和Ａ股周一（２２日）走出分化行情，外界分析，除了寬鬆力度不及預期之

外，市場亦擔心人行早於美聯儲降息將引發外資加速撤出，惟北向資金昨日淨流入Ａ股約２０億

元。

人民幣兌一美元中間價今報７﹒１３３４，較上個交易日升１點子，止兩連跌，與市場預測

偏離擴至逾１４１０點。

據《彭博》報道，上周中國當局出台最新指導意見，指１２個重點化債省市的銀行和省級政

府應幫助地方政府融資平台（ＬＧＦＶ）償還不晚於２０２７年６月３０日到期的境內外債務，

並允許這些省市新增債務來用於償還境外債務。

國務院總理李強在天津調研時強調，要全面落實各項改革任務，著力推進高水平對外開放；

著眼於推動科技創新和產業創新融合發展，打造更有效、更具吸引力的科創平台；要抓住改革契

機，用好大規模設備更新等支持政策，大力支持企業推廣人工智能創新應用。（ｅｙ）

