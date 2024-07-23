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AH股新聞

23/07/2024 09:29

《Ａ股行情》滬綜指續低開０﹒１３％，政策降息後人行大額收水

　　《經濟通通訊社２３日專訊》人行宣布政策降息後，今日僅進行２６７３億元（人民幣．下
同）７天期逆回購，淨回籠４０８７億元，連續兩個交易日共收水４７９５億元。滬深股市今早
接續低開，滬綜指低開０﹒１３％，報２９６０﹒５點，深成指低開０﹒０８％，創業板指低開
０﹒１１％，水務股造好，券商股走低。
　　政策降息後港股和Ａ股周一（２２日）走出分化行情，外界分析，除了寬鬆力度不及預期之
外，市場亦擔心人行早於美聯儲降息將引發外資加速撤出，惟北向資金昨日淨流入Ａ股約２０億
元。
　　人民幣兌一美元中間價今報７﹒１３３４，較上個交易日升１點子，止兩連跌，與市場預測
偏離擴至逾１４１０點。
　　據《彭博》報道，上周中國當局出台最新指導意見，指１２個重點化債省市的銀行和省級政
府應幫助地方政府融資平台（ＬＧＦＶ）償還不晚於２０２７年６月３０日到期的境內外債務，
並允許這些省市新增債務來用於償還境外債務。
　　國務院總理李強在天津調研時強調，要全面落實各項改革任務，著力推進高水平對外開放；
著眼於推動科技創新和產業創新融合發展，打造更有效、更具吸引力的科創平台；要抓住改革契
機，用好大規模設備更新等支持政策，大力支持企業推廣人工智能創新應用。（ｅｙ）

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