《Ａ股行情》券源乾涸喚不回升市，滬綜指半日收跌０﹒５９％

《經濟通通訊社２３日專訊》數據顯示，截止融券新規實施首日（２２日），Ａ股市場融券

餘額僅２７９﹒０２億元（人民幣．下同），創今年以來最低值。然而收緊券源限制沽空，仍然

喚不回升市，Ａ股在政策降息後連續兩日下跌，部分板塊跌勢強烈，惟銀行股大升護盤，滬綜指

今半日續跌０﹒５９％，報２９４６﹒６３點，半導體、醫藥板塊大跌，拖累深成指瀉

１﹒５９％，創業板指同挫１﹒５５％。

兩市半日成交３７９６億元，較上日（２３日）同時段成交顯著下跌１０﹒９％。



＊巴郡拋貨可不申報，比亞迪價瀉＊



銀行股昨日回吐，今早在震盪行情下拉漲穩市，工商銀行（滬：６０１３９８）漲３﹒４％

，農業銀行（滬：６０１２８８）升３％，中國銀行（滬：６０１９８８）升２﹒８％，交通銀

行（滬：６０１３２８）升２﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）走高２﹒２％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升２％。

比亞迪（深：００２５９４）現挫３﹒１％，報２５７﹒４８元。根據聯交所股權披露顯示

，巴菲特旗下巴郡於上周二（１６日）再減持比亞迪１３９﹒５５萬股Ｈ股，持股量由

５﹒０６％降至４﹒９４％。由於持股量低於５％，日後巴郡再減持比亞迪將不需要申報。



＊半導體板塊集體挫＊



半導體板塊漲後收割，跌勢顯著，芯源微（滬：６８８０３７）瀉９％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌６﹒８％，安集科技（滬：６８８０１９）跌５﹒９％，普冉股份

（滬：６８８７６６）、拓荊科技（滬：６８８０７２）跌５﹒４％，聚辰股份

（滬：６８８１２３）跌５﹒３％，寒武紀（滬：６８８２５６）跌５％，長電科技

（滬：６００５８４）跌４﹒８％。（ｅｙ）

