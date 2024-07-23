  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

23/07/2024 11:32

《Ａ股行情》券源乾涸喚不回升市，滬綜指半日收跌０﹒５９％

　　《經濟通通訊社２３日專訊》數據顯示，截止融券新規實施首日（２２日），Ａ股市場融券
餘額僅２７９﹒０２億元（人民幣．下同），創今年以來最低值。然而收緊券源限制沽空，仍然
喚不回升市，Ａ股在政策降息後連續兩日下跌，部分板塊跌勢強烈，惟銀行股大升護盤，滬綜指
今半日續跌０﹒５９％，報２９４６﹒６３點，半導體、醫藥板塊大跌，拖累深成指瀉
１﹒５９％，創業板指同挫１﹒５５％。
　　兩市半日成交３７９６億元，較上日（２３日）同時段成交顯著下跌１０﹒９％。
　
＊巴郡拋貨可不申報，比亞迪價瀉＊
　
　　銀行股昨日回吐，今早在震盪行情下拉漲穩市，工商銀行（滬：６０１３９８）漲３﹒４％
，農業銀行（滬：６０１２８８）升３％，中國銀行（滬：６０１９８８）升２﹒８％，交通銀
行（滬：６０１３２８）升２﹒３％，建設銀行（滬：６０１９３９）走高２﹒２％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）升２％。
　　比亞迪（深：００２５９４）現挫３﹒１％，報２５７﹒４８元。根據聯交所股權披露顯示
，巴菲特旗下巴郡於上周二（１６日）再減持比亞迪１３９﹒５５萬股Ｈ股，持股量由
５﹒０６％降至４﹒９４％。由於持股量低於５％，日後巴郡再減持比亞迪將不需要申報。
　
＊半導體板塊集體挫＊
　
　　半導體板塊漲後收割，跌勢顯著，芯源微（滬：６８８０３７）瀉９％，瀾起科技
（滬：６８８００８）跌６﹒８％，安集科技（滬：６８８０１９）跌５﹒９％，普冉股份
（滬：６８８７６６）、拓荊科技（滬：６８８０７２）跌５﹒４％，聚辰股份
（滬：６８８１２３）跌５﹒３％，寒武紀（滬：６８８２５６）跌５％，長電科技
（滬：６００５８４）跌４﹒８％。（ｅｙ）

夏日中暑高風險！即睇中暑迷思＋預防措施！► 立即了解

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

靈媒與通靈有什麼差別？靈靈法同你解構扶乩、標童、碟仙！

日圓再創新低，即上etnet睇邊間銀行唱Yen最抵

etnet賞意大利葡萄汽酒乙支 (名額40個)

台向美交「保護費」，換來過時軍火

23/07/2024 08:00

大國博弈

人民幣定存 | 花旗3個月2.8厘，工銀亞洲98日平均2.5...

22/07/2024 17:07

貨幣攻略

說說心理話

Watche Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

夏天養生食療

消委會報告

山今養生智慧

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 虛擬貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金