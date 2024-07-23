《Ａ股行情》午後急插，滬綜指收瀉１﹒６５％三個月最大跌幅

《經濟通通訊社２３日報道》昨日（２２日）是融券新規實施首日，Ａ股市場融券餘額僅

２７９﹒０２億元（人民幣．下同），創今年以來最低值。然而收緊券源限制沽空，仍然喚不回

升市，Ａ股在政策降息後連續第二日下跌，更在尾盤最後一小時出現暴跌行情，有色、半導體、

白酒、醫藥、化纖等板塊平均跌幅介乎３％至５％，大市近兩周以來的維穩行情一筆勾銷，滬深

僅５３１隻個股上升，滬綜指全日收跌１﹒６５％，是自４月１６日以來最大單日跌幅，報

２９１５﹒３７點，是７月９日以來新低，深市更成重災區，深成指瀉２﹒９７％，創業板指同

挫３﹒０４％。

兩市全日成交６６２２億元，按日增加０﹒９％。



＊半導體、醫藥股重創＊



半導體板塊炒作過一波國產替代後，資金今大幅收割，跌勢顯著，芯源微

（滬：６８８０３７）瀉１１﹒８％，安集科技（滬：６８８０１９）跌８﹒１％，瀾起科技

（滬：６８８００８）跌８％，普冉股份（滬：６８８７６６）、聚辰股份

（滬：６８８１２３）跌７﹒２％，拓荊科技（滬：６８８０７２）跌６﹒８％，寒武紀

（滬：６８８２５６）跌６﹒３％。

醫藥股亦見急瀉，特寶生物（滬：６８８２７８）跌９﹒８％，艾力斯

（滬：６８８５７８）跌７﹒５％，萬泰生物（滬：６０３３９２）跌７﹒４％，華恒生物

（滬：６８８６３９）跌７﹒３％，首藥控股（滬：６８８１９７）跌６﹒８％，長藥控股

（深：３００３９１）跌６﹒７％，九典製藥（深：３００７０５）跌６﹒６％。



＊巴菲特跑了，比亞迪憂心＊



銀行股昨日回吐，今日在震盪行情下拉漲撐市，工商銀行（滬：６０１３９８）漲２﹒９％

，中國銀行（滬：６０１９８８）升２﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）升２﹒２％，建

設銀行（滬：６０１９３９）走高２％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒９％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）升１﹒６％。內媒引述分析人士認為，關於存款利率將調降的消息再度傳

出，市場的預期因此發生變化，銀行利差可能會保持穩定，因此引發了銀行股再度上行。

比亞迪（深：００２５９４）挫４﹒７％，報２５３﹒２３元。根據聯交所股權披露顯示，

巴菲特旗下巴郡於上周二（１６日）再減持比亞迪１３９﹒５５萬股Ｈ股，持股量由５﹒０６％

降至４﹒９４％。由於持股量低於５％，日後巴郡再減持比亞迪將不需要申報。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３４３９﹒８８ －２﹒１３

上證綜合指數 ２９１５﹒３７ －１﹒６５ ３０７１﹒９４

上證Ａ股指數 ３０５６﹒１３ －１﹒６５

深證成份指數 ８６０６﹒５８ －２﹒９７ ３５４９﹒９４

深圳創業板指數 １６７１﹒４４ －３﹒０４

上證Ｂ股指數 ２３０﹒９４ －０﹒４１ １﹒５３

深證Ｂ股指數 １１２７﹒３２ －０﹒７２ ０﹒８０

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