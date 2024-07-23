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AH股新聞

23/07/2024 15:07

《Ａ股行情》午後急插，滬綜指收瀉１﹒６５％三個月最大跌幅

　　《經濟通通訊社２３日報道》昨日（２２日）是融券新規實施首日，Ａ股市場融券餘額僅
２７９﹒０２億元（人民幣．下同），創今年以來最低值。然而收緊券源限制沽空，仍然喚不回
升市，Ａ股在政策降息後連續第二日下跌，更在尾盤最後一小時出現暴跌行情，有色、半導體、
白酒、醫藥、化纖等板塊平均跌幅介乎３％至５％，大市近兩周以來的維穩行情一筆勾銷，滬深
僅５３１隻個股上升，滬綜指全日收跌１﹒６５％，是自４月１６日以來最大單日跌幅，報
２９１５﹒３７點，是７月９日以來新低，深市更成重災區，深成指瀉２﹒９７％，創業板指同
挫３﹒０４％。
　　兩市全日成交６６２２億元，按日增加０﹒９％。
　
＊半導體、醫藥股重創＊
　
　　半導體板塊炒作過一波國產替代後，資金今大幅收割，跌勢顯著，芯源微
（滬：６８８０３７）瀉１１﹒８％，安集科技（滬：６８８０１９）跌８﹒１％，瀾起科技
（滬：６８８００８）跌８％，普冉股份（滬：６８８７６６）、聚辰股份
（滬：６８８１２３）跌７﹒２％，拓荊科技（滬：６８８０７２）跌６﹒８％，寒武紀
（滬：６８８２５６）跌６﹒３％。
　　醫藥股亦見急瀉，特寶生物（滬：６８８２７８）跌９﹒８％，艾力斯
（滬：６８８５７８）跌７﹒５％，萬泰生物（滬：６０３３９２）跌７﹒４％，華恒生物
（滬：６８８６３９）跌７﹒３％，首藥控股（滬：６８８１９７）跌６﹒８％，長藥控股
（深：３００３９１）跌６﹒７％，九典製藥（深：３００７０５）跌６﹒６％。
　
＊巴菲特跑了，比亞迪憂心＊
　
　　銀行股昨日回吐，今日在震盪行情下拉漲撐市，工商銀行（滬：６０１３９８）漲２﹒９％
，中國銀行（滬：６０１９８８）升２﹒４％，農業銀行（滬：６０１２８８）升２﹒２％，建
設銀行（滬：６０１９３９）走高２％，交通銀行（滬：６０１３２８）升１﹒９％，郵儲銀行
（滬：６０１６５８）升１﹒６％。內媒引述分析人士認為，關於存款利率將調降的消息再度傳
出，市場的預期因此發生變化，銀行利差可能會保持穩定，因此引發了銀行股再度上行。
　　比亞迪（深：００２５９４）挫４﹒７％，報２５３﹒２３元。根據聯交所股權披露顯示，
巴菲特旗下巴郡於上周二（１６日）再減持比亞迪１３９﹒５５萬股Ｈ股，持股量由５﹒０６％
降至４﹒９４％。由於持股量低於５％，日後巴郡再減持比亞迪將不需要申報。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３４３９﹒８８　－２﹒１３　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　２９１５﹒３７　－１﹒６５　　　　３０７１﹒９４　　
　　上證Ａ股指數　　３０５６﹒１３　－１﹒６５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　８６０６﹒５８　－２﹒９７　　　　３５４９﹒９４　　
　　深圳創業板指數　１６７１﹒４４　－３﹒０４　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３０﹒９４　　－０﹒４１　　　　　１﹒５３　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２７﹒３２　－０﹒７２　　　　　０﹒８０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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