【債務風險】據報中央增援地方化債，再融資支持延至２０２７年中

《經濟通通訊社２３日專訊》據《彭博》報道，上周中國當局出台最新指導意見，指１２個

重點化債省市的銀行和省級政府應幫助地方政府融資平台（ＬＧＦＶ）償還不晚於２０２７年６

月３０日到期的境內外債務，並允許這些省市新增債務來用於償還境外債務。

此前當局要求確保ＬＧＦＶ截至今年年底到期的債務（包括貸款、債券以及非標債務）能獲

得再融資，新政策意味著把中央對地方的再融資支持措施延長兩年半。

根據資料，內地１２個重點化債省市為天津、內蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、

貴州、雲南、甘肅、青海和寧夏。

國家金融監督管理總局未就報道內容作出回應。

三中全會上通過的政策文件指出，中國要「建立全口徑地方債務監測監管體系和防範化解隱

性債務風險長效機制」。

市場押注中央政府協助地方化債，城投債現已再度成為中國境內最受追捧的資產之一，根據

《彭博》統計，ＬＧＦＶ今年迄今發行美元債券規模攀升至２４１億美元，是有記錄以來最高水

平，按年大增７９％。不過中國當局也在加強對地方政府境外債務的控制，目前ＬＧＦＶ只能發

行３６４天期或更短期限的美元債。（ｅｙ）





