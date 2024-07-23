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AH股新聞

23/07/2024 09:54

抖音整治虛假人設，對無法驗證專家、大師等帳號最重罰封號

　　《經濟通通訊社２３日專訊》抖音安全中心宣布，即日起針對部分自媒體策劃虛假人設的行
為展開專項治理。抖音指，近日發現一些自媒體策劃虛假人設，在個人簡介和發布內容中自稱為
名企高管、專家或者自封不可查證的「大師」，以誇張或虛假的身份，博取用戶信任，進而將用
戶引流至第三方平台變現。
　　抖音批評，有關行為嚴重違反平台規則，並可能導致其他用戶遭受經濟、情感損失，敦促相
關帳號自查自糾，及時修改、刪除不當個人簡介和內容，或者根據平台認證要求提交可信材料進
行認證。專項治理期間，抖音將對發現的違規帳號，採取包含重置暱稱╱個人簡介、下架視頻、
取消營利權限、搜索不收錄、禁止關注、封禁帳號在內的措施。
　　抖音並舉例說明治理重點：
　　１﹒　法核實的專業成就：以「國家某某活動評審」、「某某重要考試命題人」等各類專業
身份自我介紹或發布內容，但相關專業成就無法查證也無法提供可信證明。
　　２﹒　無法核實的高管身份：以「央企二十年組織人事經驗」、「大廠總監」、「企業家」
、「商會主席」、「某某模式創始人」等各類身份自我介紹或發布內容，但相關頭銜無法查證也
無法提供可信證明。
　　３﹒　無法核實的業績：自稱有「成功幫３００＋企業營業額翻倍」、「帶領１００萬寶媽
兼職致富」、「世界５００強背後的培訓師」、「孵化３０００家企業」、「撮合５０００情侶
復合」等業績，但無法查證也無法提供可信證明。
　　４﹒　自封無法驗證的「大師」：以「兩性關係教父」、「婚戀專家」、「創業導師」、「
情感心理諮詢師」、「人生導師」、「失戀挽回大師」、「靈性療愈上師」、「骨灰級婚姻拯救
師」等身份自我介紹或發布內容，但相關頭銜無法驗證，也未獲得社會廣泛認同。（ｓｌ）

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