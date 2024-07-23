《Ａ股焦點》寶鋼股份跌２％，日本製鐵擬解散合資公司削在華產能

《經濟通通訊社２３日專訊》據《日本經濟新聞》報道，日本製鐵將解散與寶鋼股份

（滬：６０００１９）的一家合資企業，將其在中國的鋼鐵產能削減７０％。

寶鋼股份股價現跌２﹒１％，報６﹒９６元人民幣。

公開資料顯示，日本製鐵與寶鋼股份２００４年合資成立「寶鋼新日鐵汽車板有限公司」，

專業生產和銷售高等級汽車用鋼板，總投資６５億元人民幣，註冊資本金３０億元人民幣，兩家

公司各出資５０％，合資期限為２０年。（ｓｌ）

