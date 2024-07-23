《打擊貪腐》雲南省城建投前董事長許雷涉重大職務犯罪漏罪再被查

《經濟通通訊社２３日專訊》雲南省監委通報，原雲南省城市建設投資集團有限公司（雲南

省城建投）黨委書記、董事長許雷涉嫌重大職務犯罪漏罪，目前正接受雲南省監委監察調查。值

得注意的是，許雷早在２０１４年就曾被黨內警告，２０１９年主動投案受查，之後被控受賄罪

、行賄罪、國有公司人員濫用職權罪，案件於２０２０年一審，擇期宣判。

現年５７歲的許雷自２００５年起出任雲南城投集團前身省城建投董事長，一直執掌該公司

。２０１４年１０月，許雷因未嚴格履行破格提拔推薦考察程序而被給予黨內警告處分。

２０１９年５月，雲南省委原書記秦光榮主動投案後兩周，許雷也主動投案受查，並於同年１１

月被「雙開」。



＊向雲南前書記秦光榮行賄，越權收購等致國有資產損失逾億＊



當時雲南省紀委通報指出，許雷「在政治上，毫無信仰，毫無敬畏，對黨不忠誠不老實，搞

兩面派，做『兩面人』，為自身職務升遷，毫無政治底線，千方百計攀附領導幹部及其家屬」，

「履行主體責任不力，甚至利用職權徇私干預正常的紀檢監察工作，威脅紀檢幹部，嚴重污染城

投集團政治生態」，而且「貪婪無度，收受禮品、禮金，賣公營私，與不法商人沆瀣一氣，大肆

斂財，收受巨額財物」，工作上「不講原則，無視規矩，肆意決策，損害國家利益」，生活上「

極度奢靡，肆無忌憚追求享樂，腐化墮落，道德敗壞，追求庸俗、低級趣味，大搞權色、錢色交

易」。

２０２０年４月，許雷案一審由大理州中級人民法院在昆明公開審理。許雷被控在１９９９

至２０１９年間收受他人賄送的６５２９萬餘元（人民幣．下同）財物；２０００年至２００９

年間分２０次向秦光榮行賄６０萬元以謀取不正當利益；２０１０年至２０１８年間，許雷超越

職權，擅自決定違規收購重組某房地產項目，違規決策啟動推進某高爾夫球場項目，造成國有資

產損失共計逾１﹒６３億元。許雷當庭認罪悔罪，案件擇宣判，直至今次被通報漏罪再查。

秦光榮則因受賄２３８９萬餘元於２０２１年１月被判囚７年、罰款１５０萬元。（ｓｌ）

