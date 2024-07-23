【ＦＯＣＵＳ】延遲退休駛入直路，終極仍需收入再分配

【ＦＯＣＵＳ】當美國的「嬰兒潮一代（出生於１９４６年至１９６４年）」，今年底全數

進入６０歲；中國第三次生育高峰時出生的８０╱９０後，亦將最早自２０４０年起進入「耳順

之年」，屆時６０歲以上人口將突破４﹒０２億。自２０１２年「十二五」規劃首次提及「延遲

退休」四字，剛閉幕的中共二十屆三中全會再明確，按照自願、彈性原則，穩妥有序推進漸進式

延遲法定退休年齡改革，影響幾何？



＊乾塘近在眼前，亟需開源節流＊



中國經濟高增長換擋及尋找新動力進行中，養老、高齡危機日益如泰山壓頂。最明顯的兩組

預測數據是，６０歲以上人口將由去年底的２﹒９７億人，增至２０４０年的４﹒０２億人（死

亡人口同時進入高峰）；退休人員（按６０歲計）與勞動人口（１６－５９歲）的比例，將從

２０２３年的１：２﹒９，急降至２０４０年的１：２以下。

倘若據此認為，中國的養老危機到２０４０年才「大鑊」，顯然太過樂觀，據社科院早前估

算，城鎮職工基本養老保險結餘將於２０３５年耗盡，換言之，８０後還未退休，基本養老金恐

已乾塘。

要解決「錢不夠用」，自古以來都是要麼開源、要麼節流，而「延遲退休」無疑是兼顧二者

－－增加養老金供款人數，推遲養老金領取時間。而根據三中全會最新安排，中國漸進式延遲退

休改革將於２０２９年完成，最終目標或是看齊６５歲。



＊「預防性儲蓄」悲觀拖累消費＊



目前，內地法定退休年齡為男職工６０歲、女白領５５歲、女工人５０歲，幾乎低冠全球。

例如，法國去年通過提高法定退休年齡由６２歲至６４歲，英國可領取國家退休金年齡２０２６

年起則擬從現時的６６歲提高到６７歲。倘若真的實施延遲退休改革（包括延遲領取養老金），

保守估計新加入領取城鎮基本養老金的人數將年減５００萬。

由此引發的悖論是，面對職場「３５歲焦慮」的打工人，如何在６０歲後仍能找到並勝任合

適的工作崗位？倘若選擇６０歲離開職場，而６５歲才領取養老金，期間五年間隙的財務資源從

何而來？

直面重度老齡社會的中國，無論是實質推動延遲退休，還是從投資拉動轉型至消費驅動，都

沒有一蹴而就的解決方案。即使努力捍衛殖利率曲線和人民幣匯率穩定的央媽，最新出人意料下

調多個政策利率１０基點，但要提振疲軟的家庭消費，尤其是中低收入者「預防性儲蓄」的悲觀

心態，通過稅收和財政轉移支付推動收入再分配刻不容緩。

