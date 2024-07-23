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23/07/2024 17:38

《中國要聞》發改委支持優質企業借用外債，簡化要求加快辦理流程

　　《經濟通通訊社２３日專訊》國家發改委發布《關於支持優質企業借用中長期外債，促進實
體經濟高質量發展的通知》。《通知》提出，積極支持行業地位顯著、信用優良、對促進實體經
濟高質量發展具有帶動引領作用的優質企業借用外債。對於優質企業申請辦理外債審核登記，發
改委將在現行管理基礎上，實行專項審核，適當簡化相關要求，加快辦理流程。
　　現階段發改委重點支持同時滿足以下條件的企業：
　　１﹒　符合《企業中長期外債審核登記管理辦法》等有關規定要求；
　　２﹒　生產經營符合國家宏觀調控和產業政策；
　　３﹒　近一年營業收入規模排名行業前五，資產負債率等指標優於行業平均水平；
　　４﹒　企業國際信用評級為投資級（ＢＢＢ－及以上）或國內信用評級為ＡＡＡ；
　　５﹒　最近三年，未發生境內外債務違約且不存在處於持續狀態的延遲支付本息事實；無重
大違法違規行為，未納入嚴重失信主體名單；財務報表未被註冊會計師出具否定意見或無法表示
意見，如被註冊會計師出具保留意見的，保留意見所涉及事項的重大影響已經消除。
　　《通知》指出，房地產企業及承擔地方政府融資職能的地方國有企業申請辦理外債審核登記
，仍按原有規定進行管理。
　　《通知》自２０２４年７月２９日起施行，有效期截至２０２９年７月２９日。（ｓｌ）

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