《中國要聞》小米太陽能充電智能戒指或手環專利獲授權

《經濟通通訊社２３日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，北京小米移動軟件有限公司「一種可穿戴
設備」７月２３日專利獲得授權。
該專利摘要顯示，該申請提供的可穿戴設備，利用聚光件將光線會聚於太陽能板，大大提高
了光照射到太陽能板上的光線數量，提高了光的利用率；此外，所述可穿戴設備通過太陽能板將
光能轉換為電能後為電池供電，以維持可穿戴設備的正常運行，提高可穿戴設備的續航能力。該
專利所述可穿戴設備包括指環或手環。（ｓｌ）
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23/07/2024 16:29
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設備」７月２３日專利獲得授權。
該專利摘要顯示，該申請提供的可穿戴設備，利用聚光件將光線會聚於太陽能板，大大提高
了光照射到太陽能板上的光線數量，提高了光的利用率；此外，所述可穿戴設備通過太陽能板將
光能轉換為電能後為電池供電，以維持可穿戴設備的正常運行，提高可穿戴設備的續航能力。該
專利所述可穿戴設備包括指環或手環。（ｓｌ）
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