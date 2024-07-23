《中國要聞》小米太陽能充電智能戒指或手環專利獲授權

《經濟通通訊社２３日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，北京小米移動軟件有限公司「一種可穿戴

設備」７月２３日專利獲得授權。

該專利摘要顯示，該申請提供的可穿戴設備，利用聚光件將光線會聚於太陽能板，大大提高

了光照射到太陽能板上的光線數量，提高了光的利用率；此外，所述可穿戴設備通過太陽能板將

光能轉換為電能後為電池供電，以維持可穿戴設備的正常運行，提高可穿戴設備的續航能力。該

專利所述可穿戴設備包括指環或手環。（ｓｌ）

