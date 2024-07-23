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AH股新聞

23/07/2024 16:18

【以巴衝突】法塔赫與哈馬斯大和解，中方建議三步破加沙困境

　　《經濟通通訊社２３日專訊》一連三日在北京舉行的巴勒斯坦各派別內部和解對話今日上午
閉幕，法塔赫、哈馬斯等巴勒斯坦１４個派別代表簽署關於結束分裂、加強巴勒斯坦團結的《北
京宣言》。據《央視》報道，這次和解對話最核心成果是明確巴解組織（法塔赫）是巴勒斯坦人
民的唯一合法代表；最突出亮點是圍繞加沙戰後治理，組建臨時民族和解政府達成一致；最強烈
呼籲就是要求根據聯合國有關決議實現巴勒斯坦真正的獨立建國。中方向巴勒斯坦各派表示熱烈
祝賀，願同有關各方加強溝通協調，共同為落實好北京共識繼續作出努力。
　　中國外交部發言人毛寧今日回應稱，這是巴勒斯坦１４個派別首次齊聚北京舉行和解對話，
為飽受苦難的巴勒斯坦人民帶來了寶貴希望。
　　毛寧並指，中國外長王毅在和解對話閉幕式致辭中，針對當前加沙衝突困境，提出三步走的
中方倡議：第一步是推動加沙地帶盡快實現全面持久、可持續停火，確保人道援助和救援順暢准
入；第二步是秉持巴人治巴原則，攜手推進加沙戰後治理；第三步是推動巴勒斯坦成為聯合國正
式會員國，並著手落實兩國方案。
　　毛寧稱，三步走環環相扣、缺一不可。中國同巴勒斯坦是相互信任的好兄弟、好夥伴。中方
真誠期待巴勒斯坦各派在內部和解的基礎上，早日實現巴勒斯坦民族團結統一和獨立建國。中方
將同有關各方一道繼續為此作出不懈努力。（ｓｌ）

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