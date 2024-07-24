《駐京專電》國資委：推進新興產業突破，實施「ＡＩ＋」專項行動

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》７月２２日至２３日，國務院國資委舉辦

中央企業負責人研討班。會議表示，要以發展新質生產力為重要著力點，加快推動中央企業高質

量發展。縱深推進戰略性新興產業、未來產業發展，持續推動產業高端化、智能化、綠色化發展

，全面實施「ＡＩ＋」專項行動。

會議強調，要以發展新質生產力為重要著力點，加快推動中央企業高質量發展。主要包括五

方面內容。一是突出抓好高質量的穩增長，二是大力推進科技創新和產業創新，三是有效防範化

解重大風險，四是深入推進國有企業改革深化提升行動，五是全面加強黨的領導黨的建設。

會議強調，要持續深化提質增效，緊盯「一利穩定增長，五率持續優化」目標，更加注重經

營業績的含金量，加強現金流管理，強化精益管控，積極擴大有效投資，做好重要基礎產品保供

穩價，從嚴抓好中小企業賬款清欠，推動經濟持續回升向好。

與此同時，要積極承擔國家重大科技項目，推進新興產業持續突破，縱深推進戰略性新興產

業、未來產業發展，持續推動產業高端化、智能化、綠色化發展，全面實施「ＡＩ＋」專項行動

，進一步優化人才發展支持政策，加快建立完善精準、差異化、長周期的科技創新考核體系，布

局新賽道、培育新動能。



＊確保年底前完成三中全會７０％以上主體任務＊



會議還強調，要有效防範化解重大風險，高水平統籌發展和安全，嚴實管控措施，穩妥有序

處置風險，加快提升國際化經營質量，抓好安全生產和應急管理工作。深入推進國有企業改革深

化提升行動，抓緊對黨的二十屆三中全會提出的重大改革舉措進行細化分類，及時完善工作台賬

，確保年底前完成７０％以上主體任務。

《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》要求，深化國資國企改革

，完善管理監督體制機制，增強各有關管理部門戰略協同，推進國有經濟布局優化和結構調整，

推動國有資本和國有企業做強做優做大，增強核心功能，提升核心競爭力。進一步明晰不同類型

國有企業功能定位，完善主責主業管理，明確國有資本重點投資領域和方向。推動國有資本向關

係國家安全、國民經濟命脈的重要行業和關鍵領域集中，向關係國計民生的公共服務、應急能力

、公益性領域等集中，向前瞻性戰略性新興產業集中。健全國有企業推進原始創新制度安排。深

化國有資本投資、運營公司改革。建立國有企業履行戰略使命評價制度，完善國有企業分類考核

評價體系，開展國有經濟增加值核算。推進能源、鐵路、電信、水利、公用事業等行業自然壟斷

環節獨立運營和競爭性環節市場化改革，健全監管體制機制。

