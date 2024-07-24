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AH股新聞

24/07/2024 09:16

《駐京專電》五部門實施電解鋁行業節能降碳專項行動計劃

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》國家發改委、工信部、生態環境部、市場
監管總局、國家能源局聯合印發《電解鋁行業節能降碳專項行動計劃》，明確電解鋁行業節能降
碳的主要目標，到２０２５年底，電解鋁行業能效標桿水平以上產能佔比達到３０％，能效基準
水平以下產能完成技術改造或淘汰退出，行業可再生能源利用比例達到２５％以上，再生鋁產量
達到１１５０萬噸。
　　通過實施節能降碳改造，電解鋁行業２０２４年－２０２５年形成節能量約２５０萬噸標準
煤、減排二氧化碳約６５０萬噸。
　　到２０３０年底，電解鋁行業單位產品能耗和碳排放明顯下降，可再生能源使用進一步提升
，低溫鋁電解、新型連續陽極電解槽、惰性陽極鋁電解、再生鋁保級利用等節能降碳技術取得重
要突破，高端鋁產品供給能力大幅提升，行業綠色低碳發展取得顯著成效。
　　《行動計劃》對優化產業布局和產能調控、大力推進節能降碳改造、實施非化石能源替代、
推動產業鏈協同綠色發展、推動數字化智能化升級等重點任務，圍繞激勵約束、資金支持、標準
提升、技術創新等方面加強政策保障，並對組織領導、項目實施、監督管理、宣傳引導等提出工
作要求。

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