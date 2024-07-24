《駐京專電》觀復博物館回應倒閉破產傳聞：京滬兩館均正常運營

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２４日北京專電》觀復博物館發布聲明稱，近期，網絡上出

現了一些關於觀復博物館、上海觀復博物館的負面消息，包括但不限於「倒閉」「破產」和「停

業」等，這些消息均為不實信息。目前，位於北京的觀復博物館，以及位於上海的上海觀復博物

館均在正常運營中。

觀復博物館表示，部分自媒體或個人在未經核實的情況下，發布和傳播了這些不實信息。將

保留通過法律途徑追究相關責任的權利，以維護觀復博物館、上海觀復博物館的合法權益。



＊回應裁員欠薪：沒欠薪，３８人已獲補償＊



就「裁員欠薪事件」，觀復博物館創始人馬未都公開回應稱，「無論是我個人還是兩個觀復

博物館的資金都非常的充裕，就算幾年沒有收入也仍可以運轉。名下公司都由專人管理，不負責

實際運營，涉事的觀復文化旗下３家公司共有９１人，目前５１人正常在職，３８人離職給予了

滿意的補償，另有２人因為訴訟尚在處理中，會尊重並執行法律的裁判結果。過去兩個月都在當

月發了薪，但因為資金安排欠妥出現了遲發，向所有員工道歉。」

觀復博物館是一家非國有博物館，也是收藏家馬未都創辦的中國第一家私立博物館，被譽為

民間的「聚寶盆」，於１９９７年１月１８日在北京正式開館並對公眾開放。

