《神州基金》深創投密集招標訴訟服務，擬向被投企業發起回購訴訟

《經濟通通訊社２４日專訊》市場有消息稱，國內創投巨頭、管理規模４８０３億元（人民

幣．下同）的深圳市創新投資集團有限公司（深創投）近期密集向被投企業發起回購訴訟。

來自天眼查和深圳陽光採購平台的信息顯示，今年６月以來，深創投公布了多則訴訟法律服

務採購招標，其中有６則都是關於被投企業回購的。

例如，深創投在招標公告中表示，２０１１年向ＣＱＪＱ公司投資４７２８萬元。根據投資

協議約定，若公司未能如約實現上市，則由回購義務人回購股權。截至目前，剩餘未回購部分本

金３９５０萬元加上多年利息成本共計將近６０００萬元。



＊相關人士：只涉少數項目＊



對此，相關人士表示，此次是深創投少數項目通過司法途徑主張回購，主要因基金經營期限

到期需退出。基金管理人是盡職履責主張回購，維護基金投資人權益；也有個別企業出現嚴重損

害股東權益的違規情形，基金依據協議的約定要求退出。

其實，從去年開始，包括一些明星創始人在內的創業者頻頻被投資方告上法庭，甚至不乏創

業者成為「老賴」的情況出現。本該成為被投企業的陪伴者，或者將對方「扶上馬」的ＶＣ╱

ＰＥ，如今卻要將這些創始人告上法庭，不免令人唏噓。

有業內人士指出，這類情況出現的原因是綜合、複雜的，事關市場、行業發展等因素。對賭

只是投資中的一個條款、一個工具，投資機構還是應該對企業進行合理估值、科學設計對賭架構

、彈性條款、理性設定業績目標，著眼於長遠利益，給公司以成長空間。（ｌｃ）

