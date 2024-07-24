《駐滬專電》第七屆進博會簽約展覽面積已超過３６萬平方米

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》第七屆進博會將於今年１１月５日至１０

日在上海舉辦。中國國際進口博覽局副局長孫成海今日在進博會倒計時１００天新聞發布會上透

露，第七屆進博會企業展將繼續延續食品及農產品、汽車、技術裝備、消費品、醫療器械及醫藥

保健、服務貿易六大展區設置，並著力打造創新孵化專區。截至目前，簽約展覽面積已超過３６

萬平方米。交易團和專業觀眾組織工作加快推進，進度已快於去年同期，預計將有更多專業觀眾

參與第七屆進博會。



＊世界５００強企業、行業龍頭等首次參展＊



孫成海表示，截至目前，已有超過１５０家企業連續７年簽約，續寫合作共贏新篇章。三菱

商事、ＮＴＴ等世界５００強企業將首次參展，新材料專區的立邦、英威達和交通出行領域的安

波福、阿爾斯通等行業龍頭企業的「新朋友」首次簽約，成為進博會「朋友圈」不斷擴容、愈辦

愈好的見證。

此外，已有超過５０個國家和國際組織確認參展。其中，挪威、貝寧、布隆迪、聯合國兒童

基金會等國家和國際組織將首次參展。本屆國家展將結合雙邊建交年、文化旅遊年、人文交流年

等，將雙邊合作成果作為重要展覽內容。有關國家和國際組織目前已啟動參展組織工作。

第七屆進博會將首次設立新材料專區，為促進新材料領域創新發展搭建國際交流平台；在汽

車展區重點邀請無人駕駛、低空經濟、新型儲能（汽車）等領域展商，集中展示未來出行的關鍵

要素；精心打造健康養老專區，匯集適老前沿技術和相關產品、服務，助力釋放「銀發經濟」發

展新動能。

