《滬港通》南向額度全日使用１７﹒２億，額度餘４０２﹒８億

《經濟通通訊社２４日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘４０２﹒７８億元，買盤超賣盤，額度全日使用１７﹒２２億元，佔每日額度
４﹒１％。
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24/07/2024 16:20
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額度，全日額度餘４０２﹒７８億元，買盤超賣盤，額度全日使用１７﹒２２億元，佔每日額度
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