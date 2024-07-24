《神州頭條》財經報章頭版摘要：央企上半年實現利潤１﹒４萬億元

《經濟通通訊２４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



以高質量發展奮力書寫中國式現代化新篇章

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連日來，中管企業、中管金融企業和中管高校幹部職工認真學習黨的二十屆三中全會精神。大家

一致表示，全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出一系列戰略部署，彰顯了將改革

進行到底的堅強決心和歷史擔當。



發力穩增長，財政政策更加積極有為

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今年以來，積極的財政政策適度加力、提質增效，在鞏固增強經濟回升向好態勢、助推高質量發

展過程中發揮了重要作用。專家認，為實現全年經濟社會發展目標，下半年財政政策要保持合理

擴張力度，統籌用好赤字、專項債與超長期特別國債，增量政策也有望相機出台。



基金「母艦」結隊啟航

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近期，上海成立了三大先導產業母基金，分別對應集成電路、生物醫藥和人工智能三大重點方向

，總規模約８９０億元（人民幣．下同）。江蘇省、廣州市和上海市成為上半年設立產業母基金

的地方排頭兵。集成電路、生物醫藥、新能源、智能製造等多個戰略性新興產業成為產業母基金

重點引導的投資方向。





《上海證券報》



以高質量發展奮力書寫中國式現代化新篇章

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連日來，中管企業、中管金融企業和中管高校幹部職工認真學習黨的二十屆三中全會精神。大家

一致表示，全會對進一步全面深化改革、推進中國式現代化作出一系列戰略部署，彰顯了將改革

進行到底的堅強決心和歷史擔當。



促進投融資協調，增強資本市場內在穩定性

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《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》就全面深化資本市場改革進行

一系列部署。業內人士指，健全資本市場功能既要在融資端下大力氣，還要在投資端久久為功，

促進形成投融資並重的資本市場體系，從而增強其內在穩定性，為經濟高質量發展提供堅實支撐

。



財政貨幣政策下一步怎麼走？

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財政政策和貨幣政策下一步怎麼走？專家認為，下半年宏觀政策仍有施策空間，財政政策和貨幣

政策將協同發力、相輔相成，共同助力經濟運行在合理區間。





《證券時報》



錨定新興產業主航道，以科技自立促產業自強

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黨的二十屆三中全會審議通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定

》提出，「發展以高技術、高效能、高質量為特徵的生產力」「加強關鍵共性技術、前沿引領技

術、現代工程技術、顛覆性技術創新」。科技創新這一發展新質生產力的核心要素，再次成為聚

光燈下的焦點。



電解鋁行業２０２５年可再生能源利用比例將達２５％以上

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發改委等五部門２３日發布《電解鋁行業節能降碳專項行動計劃》，要求電解鋁行業分兩階段完

成節能降碳目標，同時，還部署了優化產業布局和產能調控、大力推進節能降碳改造、實施非化

石能源替代、推動產業鏈協同綠色發展、推動數字化智能化升級等五方面的重點任務。



央企上半年實現利潤總額１﹒４萬億元

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７月２２日至２３日，國務院國資委舉辦中央企業負責人研討班。會上公布，１－６月央企實現

利潤總額１﹒４萬億元，淨資產收益率６﹒９％，年化全員勞動生產率、研發投入強度同比穩定

增長，風險防範扎實有效，重點改革任務加快落地。（ｌｃ）

