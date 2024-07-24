《神州經脈》滬指四連跌，廣東ＧＤＰ遜全國，國企利潤降０﹒６％

《神州經脈》滬深股市經歷昨日大跌後，今日（２４日）繼續插水，盤中汽車、家品、電器

、地產等板塊顯著挫，保險和券商板塊平均亦跌約１％，拖累滬綜指跌幅一度擴大至０﹒７％，

低見２８９４﹒２９點，是自今年２月１９日以來首次跌穿二千九關口，其後軍工、基建股升幅

擴大，帶動滬指半日跌轉升０﹒１％，收復二千九，但到下午市況再度轉差，汽車、地產股跌幅

擴大，滬指再次跌至２９００點位置浮動，總結全日跌０﹒４６％，報２９０１﹒９５點，死守

整數關口；深成指全日挫１﹒３２％，創業板指跌１﹒２３％。兩市全日成交６２７３億元人民

幣，按日跌５﹒３％。

自人行周一（２２日）政策降息以來，滬綜指已經連續第三個交易日下跌，累計跌幅

２﹒６９％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２７６０，較上個交易日４時３０分收盤

價跌１９點子，四連跌，創去年１１月１４日以來逾八個月新低，全日在７﹒２７００至

７﹒２７７０之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１３５８，較上個交易日跌２４點子

，創去年１１月２１日以來逾八個月新低，與市場預測偏離略擴至近１４４０點，上個交易日報

７﹒１３３４。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 據《新華社》報道，中共中央政治局委員、外交部長王毅今日在廣州與烏克蘭外長庫列巴

舉行會談。王毅指，烏克蘭危機已進入第３個年頭，衝突還在持續並存在升級、外溢風險。中方

認為，所有衝突的解決，最後都要回到談判桌前；一切爭端的化解，總要通過政治途徑實現。庫

列巴表示，烏方高度讚賞中方為促進和平、維護國際秩序所發揮的積極建設性作用。烏方重視中

方的意見，認真研究了中國巴西關於政治解決烏克蘭危機的「六點共識」。烏方願意並準備同俄

方開展對話談判。



２﹒ 廣東省統計局公布，上半年，廣東實現地區生產總值６５２４２﹒５億元，按不變價格計

算，同比增長３﹒９％，增速遠低於全國的５％。上半年，全省固定資產投資同比下降１﹒５％

，降幅比１－５月收窄０﹒９個百分點。其中，房地產開發投資同比下降１６﹒８％，商品房銷

售面積下降３０﹒６％。除房地產開發，上半年全省固定資產投資增長６﹒４％。上半年，全省

規模以上工業增加值１﹒９６萬億元，同比增長６％；全省社會消費品零售總額２﹒３５萬億元

，同比增長１﹒２％。



３﹒ 傳美國大型資產管理機構富蘭克林資源公司在７月初解僱中國區負責人、董事總經理余青

，並將裁撤整個北京代表處，其在中國市場的相關業務將轉到上海代表處。富蘭克林資源公司方

面對內媒表示，北京代表處仍在正常運作。



４﹒ 河南省省長王凱２２日代表河南省政府，與富士康科技集團董事長劉揚偉在鄭州簽署戰略

合作協議。王凱在致詞時提到，希望富士康堅定投資河南信心，聚焦新產業培育、新技術研發，

加快推動簽約項目早建設、早達效，在談項目早簽約、早開工，共同打造高端製造產業鏈和戰略

性新興產業生態圈。根據該合作協議，富士康將在鄭州投資建設新事業總部大樓，總投資約１０

億元。



５﹒ 據《第一財經》報道，廣州某外資銀行內部正在討論下調首套房貸利率，極有希望降至「

２字頭」。目前廣州首套房貸利率有三個檔為：３％至３﹒０５％、３﹒１％至３﹒１５％、

３﹒３％，不僅低於其他一線城市，甚至低於部分二、三線城市。而不僅廣州，佛山、南京等地

也傳出「２字頭」的房貸利率。滙豐銀行佛山某支行房貸經理表示，該行首套房商貸利率為

ＬＰＲ－９５基點，按照最新ＬＰＲ，房貸利率最低２﹒９％。在南京，六大國有銀行的首套房

貸利率最低為３﹒０５％，二套房貸利率最低也降至３﹒０５％，部分銀行的二套房貸利率最低

將降至２﹒９５％。



６﹒ 特斯拉全自動駕駛系統（ＦＳＤ）進入中國市場一事有新進展。據《路透》報道，特斯拉

ＣＥＯ馬斯克周二在財報電話會上提到，預計在今年年底前在歐洲和中國獲得批准，實施監督下

的ＦＳＤ。此前《路透》曾在５月報道指，特斯拉中國正準備向有關部門備案其ＦＳＤ功能，以

便在今年推送這一功能。當時的報道稱，特斯拉正努力將ＦＳＤ Ｖ１２引入中國，已有特斯拉

中國員工的車載系統中出現相關字樣，而特斯拉還考慮向中國其他汽車製造商授權ＦＳＤ。



７﹒ 據《彭博》報道，在美國政府計劃加強對華晶片技術限制之際，蘋果公司首席運營官威廉

姆斯和美光科技總裁梅洛特拉低調訪問北京，並在周一（２２日）隨美商代表團參與和中國國務

院副總理何立峰和外交部長王毅的會議。據內地官方報道，王毅與何立峰周一分別在京會見到訪

的美中貿易全國委員會（ＵＳＣＢＣ）董事會董事會代表團。王毅會上介紹三中全會的成果，呼

籲貿委會推動美國內樹立對華正確認知；何立峰則盼貿委會推動美企把握合作機遇，積極參與中

國進一步全面深化改革和中國式現代化進程。



８﹒ 財政部數據顯示，１－６月國有企業營業總收入４０８３３０﹒１億元，同比增長

１﹒９％；國有企業利潤總額２２６５７﹒８億元，同比下降０﹒６％。國有企業應交稅費

３０３４３﹒７億元，同比增長２％。（ｓｌ）

