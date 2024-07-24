《鍾之日記》提振Ａ股滿周年，滬指險穿二千九

《鍾之日記》７月２４日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



港股成交逐日回落，恒指表現弱勢，上午跌約１００點後，午後跌幅一度擴大至超過２００

點，低見三個月低。恒指最終收報１７３１１，跌１５８點或跌０﹒９％，主板成交近８６９億

元，連續第三個交易日不足千億成交。



＊滬指三日跌走２﹒７％＊



一年前的今日，中共中央政治局會議提出要活躍資本市場，自此展開漫長的提振Ａ股市場之

路，期間當局大量限制高頻交易，截斷融券沽空途徑，甚至還把中證監主席給換了，然後在一年

後，滬綜指盤中差點跌穿二千九，正應了內地網絡用語「努力努力白努力」。

滬深股市經歷昨日大跌（２３日）今日繼續插水，盤中汽車、家品、電器、地產等板塊顯著

挫，保險和券商板塊平均亦跌約１％，拖累滬綜指跌幅一度擴大至０﹒７％，低見

２８９４﹒２９點，是自今年２月１９日以來首次跌穿二千九關口，其後軍工、基建股升幅擴大

，帶動滬指半日跌轉升０﹒１％，收復二千九，但到下午市況再度轉差，滬指再次跌至２９００

點位置浮動，總結全日跌０﹒４６％，報２９０１﹒９５點，死守整數關口；深成指全日挫

１﹒３２％，創業板指跌１﹒２３％。兩市全日成交６２７３億元人民幣，按日跌５﹒３％。

在人行周一（２２日）政策降息以來，滬綜指已經連續第三個交易日下跌，累計跌幅

２﹒６９％。



＊特斯拉業績差，港股同業同感傷＊



特斯拉第二季業績差強人意，盈利及毛利率都差過市場預期。一度是「電動車」代名詞的特

斯拉，第二季淨利按年大跌４５％至１４﹒８億美元，每股收益（ＥＰＳ）０﹒５２美元，為連

續四季負增長；營業利潤率降至６﹒３％，甚至比許多老牌車廠還要差。

市場把失望的業績表現歸咎於內憂外患。美國高利率削弱消費者購車興趣，車企紛紛降價、

提供現金回贈等來刺激需求，拖低利潤率。而且在中國市場，激烈的同業競爭令特斯拉在新能源

車市場的市佔率不斷流失，特斯拉最近更宣布將「５年０％貸款」優惠延長至８月底，主打「每

天最低８５元，Ｍｏｄｅｌ ３開回家」

港股汽車股受累捱沽。小鵬（０９８６８）今日跌５％，報３２﹒２５元；長汽

（０２３３３）瀉５﹒２％，蔚來（０９８６６）跌４﹒４％，理想（０２０１５）跌４﹒１％

，比亞迪（０１２１１）跌２﹒３％，吉利（００１７５）跌１％。



＊農夫山泉「攪局」價格戰，股價插水＊



內地多家媒體報道，農夫山泉（０９６３３）、娃哈哈、怡寶等多個品牌大打價格戰，一隻

瓶裝水價格普遍降至１元（人民幣．下同）左右，其中農夫山泉新推出的綠瓶純淨水甚至低至

０﹒６６元一瓶，創下行業新低。

有專家直言此舉「不講武德」，稱農夫山泉低價瓶裝水不是以營利為目的，而是以攪局為目

的，拿來做價格戰，是嚴重擾亂市場的舉措，並不可取。

不過，農夫山泉瓶裝水減價的同時，其桶裝水卻偷偷加價。《新浪財經》報道指，從多位經

銷商處獲悉，農夫山泉大桶水進貨價已由１５元上調到１８元，升幅達兩成。由於今次加價仍未

達至消費市場，目前零售價仍維持原價，但此舉已讓不少小型經銷商利潤壓薄。報道引述個別水

商表示，加價後將「徹底不賣農夫山泉」，未來將只賣娃哈哈、怡寶、雀巢、康師傅等品牌。

農夫山泉股價持續受壓，連跌２日，今日跌幅達７﹒１％。



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