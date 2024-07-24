《中國監管》工行上海分行涉信貸、理財等違規被罰１３９０萬元

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》工商銀行（０１３９８）

（滬：６０１３９８）上海分行近日被監管部門一次性開出１４張罰單，其中，機構被罰

１３９０萬元（人民幣．下同），１２名個人合計被罰４０萬元。

國家金融監管總局上海分局周一（２２日）公布了涉及工商銀行上海分行及相關責任人的

１４張罰單，因理財資金投向、流動資金貸款管理等問題，工商銀行合計被罰１３９０萬元。



＊理財資金投向結構化債券，嚴重違反審慎經營規則＊



其中一張行政處罰書顯示，因理財資金投向結構化債券業務風險管理與控制嚴重違反審慎經

營規則、對理財資金投資未盡審慎管理職責、會計處理未真實反映理財產品財務狀況、對固定資

產貸款授信審批條件落實不到位四項違法違規事實，工行上海分行被罰１０５０萬元。

另一張行政處罰罰單中，因流動資金貸款管理嚴重不審慎、貸款資金最終流入資本市場，流

動資金貸款管理嚴重不審慎、貸款資金最終用於購買理財，以貸收費和質價不符四項問題，工行

上海分行被罰３４０萬元。

此外，還有１２名相關責任人被罰。從時任工商銀行上海市分行副行長曹琦、時任工商銀行

上海市分行資產管理部總經理李朝暉、時任工商銀行上海市分行資產管理部副總經理李東源、時

任工商銀行上海市分行金融同業部副總經理秦國剛，到時任工商銀行上海市分行資產管理部科長

劉耀武等多名高管或者員工，被處以警告或者並罰５萬元的處罰，前述多人被罰的理由都為對工

商銀行上海市分行理財資金投向結構化債券業務風險管理與控制嚴重違反審慎經營規則負有直接

責任。

其中，被罰級別最高的工行高管曹琦是自１９９５年起就在工商銀行上海分行工作，

２０１４年８月，原上海銀監局核准了其工商銀行上海分行副行長的任職資格。２０２１年上半

年，曹琦已經轉任中國太平旗下資產管理公司太平資產黨委副書記、副總經理；２０２３年１１

月，曹琦兼任太平資產旗下公募基金太平基金總經理一職。

