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AH股新聞

24/07/2024 09:25

《駐滬專電》上海城投副總裁胡欣涉嫌嚴重違紀違法被查

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２４日上海專電》上海又一國企高管被查。上海紀委監委周
一（２２日）通報，上海城投副總裁、綠地控股副董事長胡欣涉嫌嚴重違紀違法，正接受紀律審
查和監察調查。
　　綠地控股（滬：６００６０６）昨日亦公告，公司從上海紀委監委處獲悉，公司董事胡欣涉
嫌嚴重違紀違法被查。胡欣系公司股東單位委派的外部董事，目前除擔任公司董事、副董事長、
董事會戰略委員會委員、董事會薪酬與考核委員會委員外，未擔任公司其他職務，不參與公司日
常經營管理。上述事項不會對公司生產經營活動產生重大影響。
　　綠地控股內部人士稱，公司未收到胡欣的書面辭職，只是從上海紀委監委的網站上獲悉胡欣
被查一事，所以未在第一時間發布公告。
　　公開資料顯示，胡欣現年５６歲，於２０２１年５月起擔任公司副董事長。其同時擔任上海
城投（集團）有限公司副總裁、副董事長。歷任上海市水利工程設計研究院水工設計所主任工程
師、第二設計所所長、副院長，上海市水務局副總工程師、科學技術處處長，上海市水務局（市
海洋局）　副總工程師、科學信息處處長、防汛和安全監督處處長，上海市堤防（泵閘）設施管
理處處長、黨委副書記，上海市水務局（市海洋局）總工程師、黨組成員，上海城投（集團）有
限公司總工程師等職務。
　　值得注意的是，胡欣曾是原上海國資委主任白廷輝的下屬。２０１７－２０１９年期間，胡
欣和白廷輝同是上海市水務局（海洋局）黨組成員。２０２３年９月，白廷輝落馬被查，
２０２４年５月，白廷輝被「雙開」。

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