《中國要聞》習近平：願與俄方持續推動能源領域互利合作

《經濟通通訊社２４日專訊》中國國家主席習近平及俄羅斯總統普京，分別向第六屆中俄能

源商務論壇致賀信。習近平在賀信中指出，中方願同俄方一道，持續推動能源領域互利合作，維

護能源產業鏈供應鏈穩定和韌性，為推動全球能源產業更加強勁、綠色、健康發展貢獻力量。

習近平表示，今年是中俄建交７５周年，在雙方共同努力下，中俄新時代全面戰略協作夥伴

關係踔厲前行，兩國能源合作日趨成熟、穩定、堅韌，為兩國人民帶來實實在在的利益。

普京亦說，俄羅斯對中國的能源供應量達到破紀錄水平，兩國關係正以全面戰略協作夥伴關

係蓬勃發展，能源合作是其中一個最重要的組成部分。



＊丁薛祥就推動中俄能源合作提四點建議＊



中國國務院副總理丁薛祥昨日在莫斯科同俄羅斯副總理諾瓦克舉行會談，共同主持中俄能源

合作委員會第２１次會議。

丁薛祥就推動中俄能源合作高質量發展提出四點建議。一是深化上中下遊一體化合作，夯實

能源合作可持續發展的基礎。二是優化能源合作政策環境，為能源重大項目建設和運營創造良好

條件。三是積極拓展能源合作新空間，加強可再生能源和能源技術創新等領域合作，推進能源綠

色低碳轉型。四是加強全球能源治理戰略協作，為世界能源市場長期健康穩定可持續發展作出更

大貢獻。（ｒｙ）

